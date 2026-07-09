澳門5老婦誤中電騙　合共損失$40萬　司警拘2人包括1名港男

澳門司法警察局表示，早前接獲5名長者報案，涉及誤中「猜猜我是誰」電話騙案，損失金額達到41.3萬澳門元（約40萬港元），司警總共拘捕兩人，包括一名香港男子。



前日（本周二/7月7日），首名受害人的家中固網電話接獲騙徒來電，對方冒認其兒子，聲稱因涉及傷人案而被內地公安扣留，要求支付擔保金。受害人信以為真，當日前往北區，將4萬澳門元（約3.8萬港元）現金交予一名自稱擔保人的內地男子。受害人其後向家人求證，始知受騙。同日該名內地男子以相同手法，另外騙取兩名事主9.3萬澳門元及10萬澳門元（分別大約9萬和9.7萬港元）。

司警檢獲手機和現金證物。（司警圖片）

澳門司法警察局資訊罪案調查處經調查後發現，該名內地男子扮演「車手」角色，收取騙款後，轉交予一名扮演「車頭」的香港男子，兩人各自獲取報酬，分別為1,000元人民幣（約1,100港元）及1,500港元。

此外，該及香港男子亦涉及同年6月中下旬另外兩宗同類詐騙案，導致兩名長者分別損失10萬澳門元（約9.7萬港元）及8萬澳門元（約7.7萬港元）。

司警隨即展開部署，前日（本周二/7月7日）晚上在港珠澳大橋口岸截獲準備離境的涉案內地男子，並在治安警察局協助下攔截涉案香港男子。行動中，司警檢獲5部手機及4.8萬港元現金，並以「詐騙（巨額）及犯罪集團」罪名，將兩名涉案男子移送檢察院偵辦，繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。

司警交代案情。（司警圖片）

據了解，5名遇騙長者均是老婦，涉案內地男子姓黃，37歲，報稱車輛銷售員，至於香港男疑犯姓麥，31歲，報稱司機。

鑑於近日「猜猜我是誰」電話騙案再現，澳門司法警察局反詐騙協調中心強烈呼籲市民，尤其高齡長者，提高警覺，一旦接獲來電，對方自稱為親人，例如兒子、孫兒或女婿，並聲稱因傷人或其他原因急需款項，請勿輕信，應先掛斷電話，再直接聯絡該名親友求證。若暫時未能聯絡上，應立即向其他親友求助。市民亦應提醒身邊或家中的長者，如收到索款電話，切勿答應任何要求，應即時掛線並告知家人。

如有疑問，市民可致電司警局防詐騙查詢熱線「8800 7777」或報案熱線「993」，亦可使用澳門司法警察局「反詐程式」查核風險指數，以及了解各類詐騙手法。