救世軍疑買未拆封動漫模型內藏電子煙彈　事主斥：入面係槍點算？

今日（9日）網民在社交平台threads發文表示，在香港救世軍家品店購買一盒動漫《我的英雄學院》「綠谷」模型公仔，除發現模型品牌寫上「DANDAI」疑為翻版之外，拆封後更驚見內裡竟藏有受管制的新興違禁品「電子煙彈」，他其後前往警署報警處理。



該事主指，事件曝光後，救世軍致電他，表示可以憑相關資料退款，僅對事件造成的不便致歉。事主就對救世軍推卸責態度強烈不滿「唔要求你一定賣正版，但至少唔好係違禁品啦！假設有小朋友買咗佢攞嚟食點算？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？」



據了解，涉事為救世軍牛頭角花園大廈分店。事主購買後發現模型盒內藏懷疑煙彈，遂到警署報案。警方將案列作「抬獲財物」，包括一個黑黃色寫有「DANDAI」品牌的包裝盒、兩盒包裝食物、以及兩盒未用過的電子煙彈。由於上述財物有違法之嫌，故事主並不能領回相關物品。

《香港01》正向警方及救世軍查詢上述事件。

事主在救世軍購買了一盒價值85元的翻版模型，回家打開後竟發現內藏電子煙彈。（threads／niks_on2046）

事主在threads發文表示，當日為女友購買毛公仔後，在救世軍店外發現一盒《我的英雄學院》主角「綠谷出久」的模型。因外盒顯示為「未開封」狀態，且搖晃時內部有實感，便付款買下。詎料回家打開後，竟發現內部藏有「電子煙彈」，其後唯有前往警署報警處理。

他又質疑，相關部門對打擊翻版玩具執法不力，是次事件正正反映，有心人士極可能利用翻版玩具作為包裝，用作運送違禁品甚至毒品。

事主續稱，事後救世軍向他致電，表示可以憑相關資料退款，但就強調「正常情況下不設退款」，僅對事件造成的不便致歉。救世軍又向他指，如第三方有需要時，他們可以提供閉路電視片段證明，涉事模型從未「開盒」。事主就對此強烈不滿，指出假如在街上被警察搜出，同樣被扣留「我無啦啦俾人拉咗最後又係一句唔好意思就算呀？」

救世軍退款了事 當事人怒斥：無啦啦要置身違法風險

他續指，救世軍雖說不知情，但理應要確保內部沒有違禁品，又斥事件令他無故浪費時間及令他置身違法風險當中「我都唔要求你一定要賣正版，至少唔係違禁品啦，假設有個小朋友買咗佢又攞嚟食咁點解決？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？」