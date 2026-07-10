動漫模型藏電子煙彈　救世軍致歉：安排退款　檢討回收流程

有網民在香港救世軍家品店購買一盒懷疑是假貨的動漫《我的英雄學院》「綠谷」模型公仔，拆封後發現藏「電子煙彈」，於是報警求助。救世軍今日（10日）回覆查詢稱，已主動聯絡事主安排退款，同時嚴肅跟進事件，並對轄下全線家品店的產品進行檢查，以及將全面檢討捐贈物資的回收、分類與檢查流程。



救世軍在回覆中表示，關注近日有顧客反映，於救世軍轄下家品店購入的物品中發現疑似違禁品之事件。救世軍對此深表遺憾與高度關切，已嚴肅跟進，包括全線家品店展開產品檢查，亦會全面檢討並改善捐贈物資的回收、分類與檢查流程。

救世軍強烈譴責任何濫用捐贈機制或利用本軍平台進行違法活動，並重申救世軍堅守法紀，絕不容忍任何違法行為。對於受是次事件影響的顧客，救世軍深表歉意，已主動聯絡該名顧客安排退款事宜。

事主在救世軍購買了一盒價值85元的翻版模型，回家打開後竟發現內藏電子煙彈。（threads／niks_on2046）

事主在threads發文表示，當日為女友購買毛公仔後，在救世軍店外發現一盒《我的英雄學院》主角「綠谷出久」的模型。因外盒顯示為「未開封」狀態，且搖晃時內部有實感，便付款買下。詎料回家打開後，竟發現內部藏有「電子煙彈」，其後唯有前往警署報警處理。

他又質疑，相關部門對打擊翻版玩具執法不力，是次事件正正反映，有心人士極可能利用翻版玩具作為包裝，用作運送違禁品甚至毒品。

事主續稱，事後救世軍向他致電，表示可以憑相關資料退款，但就強調「正常情況下不設退款」，僅對事件造成的不便致歉。救世軍又向他指，如第三方有需要時，他們可以提供閉路電視片段證明，涉事模型從未「開盒」。事主就對此強烈不滿，指出假如在街上被警察搜出，同樣被扣留「我無啦啦俾人拉咗最後又係一句唔好意思就算呀？」

救世軍退款了事 當事人怒斥：無啦啦要置身違法風險

他續指，救世軍雖說不知情，但理應要確保內部沒有違禁品，又斥事件令他無故浪費時間及令他置身違法風險當中「我都唔要求你一定要賣正版，至少唔係違禁品啦，假設有個小朋友買咗佢又攞嚟食咁點解決？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？」