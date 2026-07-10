澳門賣淫集團｜多一退休司警落網　累計拘27人　6警收逾千萬賄款

澳門司警對上月偵破的一宗操控賣淫案件展開後續調查，其間再發現一名姓林退休司警（63歲）涉案，他昨午（9日）再度入境當地時於北區被截獲。疑犯2024年起合共收受至少260萬澳門元不法收益，向操控賣淫集團提供警方巡查訊息，該案截至目前合共6名有紀律部隊背景的人員落網。



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澳門司警就操控賣淫案件於7月9日再拘捕一名姓林退休司警（63歲）。（澳門廣播電視圖片）

司警上月先後拘捕26人，包括5名現役及退休警務人員。警方展開後續調查，鎖定另一名涉案退休司警人員林某，由於破案後林某一直未有入境，警方未採取行動；直至昨日中午時分他再次入境澳門，司警人員於北區將其截獲。

經調查，林某2024年加入其中一個操控賣淫集團，固定每月收取10萬澳門元報酬，為集團提供警方巡查資訊，同時提供規避執法和調查的意見，協助不法集團組織持續操縱賣淫，累計收受至少260萬澳門元不法利益。

據調查所得，警方有充分證據證明林某隸屬賣淫犯罪組織、收受不法利益、包庇集團不法活動，警方以黑社會罪、操縱賣淫罪、袒護他人罪對其落案，移交檢院跟進。

澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（資料圖片 / 澳門廣播電視截圖）

司警2019年收到線報，得悉三個賣淫集團利用桑拿作幌子，以水療、按摩服務掩飾，招攬亞洲、東南亞及東歐女子從事性交易。警方上月採取收網行動，於澳門半島及氹仔多個地點拘捕26名賣淫集團主腦及骨幹成員，相信3個集團由2024年開始獲利約7.9億澳門元。上月落網的人員當中有3名現役治安警及兩名退休司警人員，其中包括治安警察局副局長梁慶康。聯同今次被捕的退休司警，合共6名有紀律部隊背景的人員落網，涉及賄款不少於1,220萬澳門元。

被採取羈押強制措施的12名疑犯，包括姓梁（60歲）為治安警察局男副局長；姓陳（51歲）男子，為治安警察局代處長；姓蘇（54歲）治安警察局男警，3人均為澳門居民。

其餘則為姓吳（52歲）及姓黎（47歲）內地男居民，均報稱商人；姓李（61歲）、姓鄭（57歲）、姓羅（62歲）、姓蘇（68歲）澳門男居民，分別報稱為桑拿經理、食店東主、桑拿員工及退休人士；一名姓潘（51歲）澳門女居民則報稱為家庭主婦。2名港人包括姓卓（39歲）男子，報稱桑拿股東；姓藍（41歲）女子，報稱水吧員工。

被採取其他法定強制措施的14名疑犯，包括兩名退休司警，分別姓甘（58歲）及姓楊（65歲），均為澳門居民。

其餘包括姓吳（64歲）、姓朱（42歲）、姓陳（62歲）、姓曾（48歲），姓阮（55歲）、姓楊（67歲）、姓劉（43歲）澳門男居民，順序分別報稱為退休人士、司機、服務員、司機、桑拿經理、服務員、桑拿經理；一名姓李（53歲）澳門女居民則為文員。

剩餘全為內地人，包括姓梁（42歲）女子，報稱出納員；姓周（36歲）男子，報稱司機；姓袁（42歲）男子，報稱司機；姓陳（39歲）男子，報稱服務員。

澳門司警於6月4日搗賣淫集團，共拘26人，來自粵港澳三地。（資料圖片 / 澳門廣播電視截圖）