「韋家幫」偷渡抵港專挑村屋獨立屋犯案　掠$350萬財物　警拘4人

警方於昨日（9日）搗破一個爆竊集團，以「串謀爆竊」、「管有危險藥物」及「非法入境」等罪拘捕3男1女，包括兩名內地成員，其中一人為非法入境者。他們涉嫌與19宗村屋及獨立屋爆竊案件有關，案中損失約350萬元，單一案件最高損失達92萬元。行動中，人員起回大批贓物，包括現金、名貴手袋及珠寶首飾，又發現螺絲批、鐵筆及夜視鏡等爆竊工具、同時亦檢獲少量毒品。



警方相信賊人專挑傍晚至黃昏時段下手，因相關家庭此時防備最鬆懈。另外集團分工明確，有人負責「踩線」視察環境、有人「睇水」、內地成員則負責入屋爆竊。據了解，涉事爆竊集團於5月中開始營運；其中兩名內地成員，為早年在內地惡名昭彰的「韋家幫」。

警方搗破一個爆竊集團，起獲大量贓物包括現金、金飾及名貴手袋，同時發現一批爆竊工具，包括螺絲批、鐵筆及夜視鏡等。（王譯揚攝）

新界南總區刑事部警司李木易稱，警方早前以情報主導的方式，發現一個來自內地的非法入境爆竊集團夥同香港本地人犯案。自2026年5月開始，該爆竊集團活躍於全港各區，專門針對遠離市區、保安相對薄弱的村屋或獨立屋爆竊。

黑幫主腦安排內地人偷渡抵港 提供住宿車輛接載犯案

根據調查顯示，涉案集團分工明確，也相當有組織。集團幕後主腦是一名有黑社會背景的本地男子。他負責策劃和統籌整個爆竊罪行，透過中間人招攬一些內地非法入境者集團成員偷渡來港，並且會安排臨時的藏匿住所，以及安排交通工具運載這些成員到指定地點爆竊。

另外，集團成員分工明確，有人負責提供與作案有關的車輛或藏身地點；有人負責駕車往返目標地點；有人負責「踩線」，即提早視察環境；有人負責「睇水」把風；非法入境的爆竊集團成員，就專門負責入屋爆竊。

專挑偏僻村屋或獨立屋下手 鐵筆撬門窗掠易攜財物包括手錶、金器

李木易表示，該爆竊集團的犯案手法具有高度針對性，專門挑選遠離市區、鄰近山邊或地勢偏僻的村屋或獨立屋作為目標。這類住宅單位通常鄰里之間距離較遠，保安措施亦不足夠，因此一旦發生狀況，不易被周邊居民察覺。

在犯案時機方面，爆竊集團集中於傍晚至黃昏時段，約下午5時至晚上8時出動。此段時間一般家庭的屋主尚未下班回家，或正外出用膳，住宅內空無一人，防備最為鬆懈。爆竊集團利用這段「空窗期」，以鐵筆等工具強行撬開門窗，潛入屋內大肆搜掠。

匪徒進入屋內後目標明確，主要盜取高價值及易於攜帶的財物，包括現金、金器、名貴手袋、首飾及手錶。這些物品體積細小、價值高昂且易於脫手，因而成為匪徒的主要目標。19宗案件損失金額總值超過港幣350萬元；其中一宗案件，戶主被盜走價值高達92萬元的現金及首飾，為損失最嚴重的單一案件。

警查天眼追縱車輛及逃走路線 順藤摸瓜鎖定藏匿點 起獲大批贓物

由於上述案件涉及跨地域犯罪及集團式操控，警方高度重視。新界南總區刑事部接手調查後，首先透過深入的情報分析，整理近期發生的村屋爆竊案，發現多宗案件的發生時間、地點及犯案手法極為相似，懷疑為同一爆竊集團所為。

其後，警方展開大規模的閉路電視追蹤，其間「銳眼計劃」發揮關鍵作用。人員透過翻查案發地點周邊的大量閉路電視片段，分析鏡頭曾出現的車輛及人物行動軌跡，鎖定該爆竊集團的成員、使用的車輛以及逃走路線。最終，警方以此為切入點，配合情報收集「順藤摸瓜」逐步鎖定該集團位於元朗區貨櫃場的一個藏匿地點，以及主腦和成員的身份。

警方於昨日凌晨採取行動，人員於藏匿地點發現目標人物出現，認為時機成熟後，拘捕3名男子，包括該集團的本地主腦，以及兩名相信是由集團安排來港執行爆竊任務的內地男子，其中一人為非法入境者（21至45歲）。隨後，警方再於天水圍一宅住拘捕一名38歲涉案女子，她涉嫌提供車輛協助犯案。

李木易稱，人員亦於涉事藏匿地點起獲大批的現金、金飾及名貴手袋，相信是尚未被處理的贓物。同時亦檢獲螺絲批、鐵筆，甚至一些高科技的爆竊工具，例如夜視鏡等，以及小量毒品和吸食工具。

新界南總區刑事部警司李木易交代案情。（王譯揚攝）

被捕4名男女涉嫌「串謀爆竊」、「管有危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「非法入境」及「協助及教唆他人在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港」。等罪，現正被扣留調查。

警方強調，上述罪行均屬非常嚴重的罪行。以「入屋犯法罪」為例，一經定罪，最高可被判處監禁14年。警方對這類罪行向來採取「零容忍」態度，我們將會繼續透過情報主導及科技偵查，嚴厲打擊各類罪案，守護市民的財產安全。

新界南總區刑事部警司李木易交代案情。（王譯揚攝）

鑑於是次19宗爆竊案均是針對村屋或獨立屋，警方呼籲市民，特別是居住於村屋及獨立屋的住戶，應加強家居防盜措施，例如安裝堅固的門鎖、窗花及防盜鐵閘，並可考慮在窗戶安裝感應式警報器。此外，應善用科技防盜，包括安裝閉路電視監察系統，並確保裝置運作正常，建議選擇具備夜視及錄影功能的鏡頭，以便在夜間或陰雨天氣下仍能記錄可疑活動。

另外，應避免在家中存放大量貴重財物。如有需要，應考慮使用堅固的入牆式保險箱或銀行保險箱。最後，市民離開家門外出時，務必確保鎖好門窗，亦可與鄰居建立良好關係，互相照應，留意是否有陌生面孔及可疑車輛出入。如果市民發現有可疑車輛或人士在住所附近徘徊，請立即通知警方。