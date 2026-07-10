中九龍繞道車禍｜深夜至清晨重鋪路面　路政署向涉事者討追維修費

中九龍繞道今早（10日）有拖頭「自炒」，載運的兩件大型建築組件跌下；管道內有飾板捱撞損毀，事件中幸無人受傷。路政署回覆《香港01》查詢表示，隧道管道內約15米長的範圍有牆面板及支架受損，管道內壁主體結構及內部系統則未有受到破壞，管道結構安全。



署方指，已安排承建商今晚深夜至明日清晨時分進行路面重鋪工程，屆時隧道管理公司將實施單管雙程行車。針對是次交通意外造成的公共道路設施損毀，路政署會按既定程序向相關人士追討維修費用，損毀部件數量及維修費用仍待點算。



涉事拖頭載運的建築組件跌下，碎片散落一地。（香港公共交通智庫Facebook 圖片）

路政署表示，今早接獲中九龍繞道（油麻地段）隧道管理公司通知，隧道內發生交通意外， 一輛運載工程預製組件的車輛在往油麻地方向（西行）的隧道管道內失事，導致設施受損，事件中無人受傷。

該署隨即派員到場檢查，確認隧道管道內約15米長範圍有牆面板及支架受損，管道內壁主體結構及內部系統則未有受到破壞，管道結構安全。此外，事故亦導致部分路面受損，需要安排重鋪。事發後，路政署承建商聯同隧道管理公司立即移除損毀的牆面板及清理路面，並在完成清理擱置在現場的兩件預製組件後，臨時修補損毀較嚴重的路面，其間隧道西行管道慢線臨時封閉。有關緊急維修工程完成後，受影響路段已於下午4時半恢復全線行車。

為盡量減低路面重鋪工程對交通的影響，路政署已安排承建商今晚深夜至明日清晨時分進行路面重鋪工程，屆時隧道管理公司將實施單管雙程行車安排，以配合維修工作。該署亦會繼續與相關部門緊密聯繫及協調，以盡早安排維修隧道牆面板。

針對是次交通意外造成的公共道路設施損毀，路政署會按既定程序向相關人士追討維修費用。署方現正點算相關損毀部件數量，現階段暫未能提供預計維修費用。

意外一刻車cam片段曝光，甫開首便見拖頭沿中線行駛，未幾車身便左搖右擺，搖晃幅度不斷變大，司機見狀扭左擺尾企圖平穩車身，惟載運的兩件大型建築組件連同拖架一併往左傾倒，撼毁管壁的飾板，組件隨後墮地，霎時煙塵四起。拖架則反彈，折向車頭，殘骸橫亘左線及中線。

中九龍繞道有拖頭「自炒」，載運的兩件大型建築組件被「揈甩」，撞毁管道內的飾板。（車cam L（香港群組）/ 工友 影片截圖）

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案發於今日（10日）上午9時44分，警方接報中九龍繞道（油麻地段）往油麻地方向管道內有拖頭「自炒」，救援人員到場證實無人受傷。網上影片可見，涉事拖頭疑撞擊管道牆壁後衝前，致管道飾板凹陷或剝落，另有石壆及地面損毀；而拖頭上載運的兩件大型建築組件跌下，碎片散落一地。

據了解，61歲姓李男司機駕駛拖頭，原本載有4件建築組件。他在啟德一地盤卸載其中兩件組件後，載同餘下餘件組件，駛組中九龍繞道時，組件失平衡跌下，拖頭亦失控。

管道牆壁的飾板凹陷或剝落，有隧道公司職員在場拍攝存檔。（香港交通及突發事故報料區/Tsang Tim Tak 影片截圖）