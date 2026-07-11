堅尼地城食水管爆裂　多幢大廈一度停水　街坊質疑11小時後始搶修

堅尼地城有食水管爆裂，導致多幢大廈緊急停水。昨日（本周五/7月10日）早上7時22分，警方接報指，士美菲路71至77號嘉輝花園對開上斜馬路地底一條食水管爆裂，面積大約1米乘1米，警員到場了解，通知水務署到場處理，署方派員關閉水掣。



士美菲路71至77號嘉輝花園對開上斜馬路地底一條食水管爆裂。（區議員王倩雯Facebook圖片）

圖則需修改 盡快申請封路許可展開工程

區議員王倩雯昨午在其Facebook專頁表示，事發後已向水務署了解情況，水務署根據警務處建議，正在修改圖則，盡快申請封路許可展開搶修喉管工程，受影響而臨時緊急暫停食水供應的範圍包括：

1. 士美菲路71至85號（單數）

2. 士美菲路12至50號（雙數）

3. 蒲飛路38至40號（雙數）

4. 龍華街2號

5. 蒲飛路27號



眾人協助居民取水。（區議員王倩雯Facebook圖片）

多幢大廈停水 水務署設水車和水箱

​王指出，受影響的大廈有嘉輝花園、翠麗苑、時美閣、寶德大廈、華輝大廈、士美菲園、美華大廈、慧華閣、蒲輝苑、新發大廈、祥興工業大廈，以及明愛莫張瑞勤社區中心。水務署在現場一帶設有水車和水箱，為受影響的居民及商戶使用，同時提供水袋「俾大家裝水用」。

多人排隊取水。（Threads@ktownnowater圖片）

大部份大廈同晚開始恢復供水 嘉輝花園仍未有食水供應

直到同晚，王交代最新情況，停水期間，下午至傍晚正值居民用水高峰，聯同中西區民政事務處、水務署同事、關愛隊隊員及義工們等人，「一齊幫居民喺水車或水箱接水、協助有需要嘅居民送水上樓等」，緊急食水喉管維修工程傍晚6時許開工，大部份受影響的大廈同晚10時開始恢復供水，但嘉輝花園仍然未有食水供應，希望「受影響的居民再耐心等候一下，多多體諒、包涵」。

工人仍在現場搶修。（李家傑攝）

街坊質疑11小時後才維修 當局需時研究如何封路和保持交通暢通

有街坊在網上質疑為何延至傍晚、事隔大約11小時才展開工程，消息稱，現場只有上斜和下斜共兩條行車路，同時是前往瑪麗醫院最快的路線，所以當局需時研究如何封路和保持交通暢通。

現場一帶仍有水車。（李家傑攝）

晚上仍有居民取水

《香港01》昨晚（10日）返回現場了解，嘉輝花園對開馬路實施單線雙程行車措施，距離瑪麗醫院只有5分鐘車程，嘉輝花園4座大廈共912個單位仍然沒有食水，現場一帶仍有水車和水袋，居民取水回家，工人仍在場搶修。

現場一帶仍有水車和水袋。（李家傑攝）

居民取水回家。（李家傑攝）

今日凌晨1時恢復供水

水務署事後在官方網站表示，事件涉及緊急維修水管工程預計今日（7月11日）早上6時恢復供水，同時交代水車和水箱位置。

水車位置：

1. 龍華街近士美非路50號

2. 龍華街2號 救護站

3. 嘉輝花園停車場士美菲路71至77號



水箱位置：

1. 士美非路81號

2. 士美非路42號

3. 士美非路14號

4. 士美非路12R號

5. 士美非路12T號



水務署Facebook專頁「滴惜仔」今日（11日）表示，昨日（10日）接獲報告指堅尼地城士美菲路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米食水供水管，用作供應食水予士美菲路一帶用戶。署方工程團隊經搶修後，有關的緊急水管維修工程已經完成，食水供應今日（ 11日）凌晨約1時陸續恢復正常。

在事件中，署方接獲報告後，立刻派員到場安排緊急維修工程及與有關持份者協調，為了配合現場交通安排，署方在交通繁忙時間後，立即展開相關的維修工程。同時，署方亦即時派出緊急應變小隊，為受影響用戶提供臨時食水，包括4架水車及超過10個水箱。署方感謝中西區民政事務處及關愛隊的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

士美菲路近蒲飛路現已實施單線雙程行車措施，現時上址交通繁忙。（李家傑攝）

士美菲路近蒲飛路實施單線雙程行車措施

運輸署昨日（10日）晚上11時06分宣布，因水管緊急維修，士美菲路近蒲飛路現已實施單線雙程行車措施，現時上址交通繁忙。