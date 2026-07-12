大埔道變非法改裝車「打卡位」　警扣1私家車及6電單車

警方西九龍總區交通部過去一周展開針對性執法行動，針對近日大埔道成非法改裝車「打卡位」，嚴厲打擊「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」



行動中，警方共扣留1輛私家車及6輛電單車，涉嫌改裝「死氣喉」及引擎漏油。警方指，近期有人在該處進行拍攝活動，導致大量電單車聚集穿梭，對附近居民造成極大滋擾。



行動中，警方共截獲1輛私家車及6輛電單車，涉嫌改裝「死氣喉」及引擎漏油。（警方提供）

行動中，警方共截獲1輛私家車及6輛電單車，涉嫌改裝「死氣喉」及引擎漏油。（警方提供）

行動中，警方截獲的1輛私家車及6輛電單車，懷疑曾作非法改裝或其車身構造違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗，涉事車輛懷疑涉嫌改裝「死氣喉」、車輛部件突出車身及引擎漏油等。目前，所有涉案車輛已遭扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。

警方指出，雖然上址並非傳統賽車熱點，惟近期發現有人在該處進行拍攝活動，因而吸引大量電單車聚集及穿梭行駛。此等行為嚴重危害其他道路使用者及駕駛者的人身安全，並對附近居民造成極大滋擾。

行動中，警方共截獲1輛私家車及6輛電單車，涉嫌改裝「死氣喉」及引擎漏油。（警方提供）

警方強調馬路並非私人賽道，駕駛非法改裝車輛除違反法例外，更會嚴重影響車輛結構及操控性能，隨時引致致命交通意外。危險駕駛及非法賽車均屬嚴重罪行，一經定罪，駕駛者將面臨監禁、高額罰款及長期停牌等嚴重法律後果，切勿以身試法。

警方將繼續採取嚴厲的交通執法行動，全力打擊非法賽車及改裝車輛，以確保道路暢通、保障市民生命安全，並全面提高道路使用者的安全意識。

大埔公路沙田嶺段，上周日（5日）發生奪命車禍，一輛機動三輪車及一輛電單車於九龍水塘對開相撞，兩名鐵騎俱傷，其中一名姓譚（21歲）男子重創送院證實不治。死者母親向記者透露，其兒子現時為家中經濟支柱，形容他孝順勤奮，為了照顧患病父親，毅然放棄升學，投身社會身兼多職支撐家庭開支：除任職汽車維修學徒外，清晨亦會到街市協助外婆開檔，為增加收入，晚上間中亦會兼職。