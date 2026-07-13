旺角MMA｜消防處證被捕男為休班消防：重視紀律　如違規必跟進

上周六（11日）社交平台瘋傳一段影片，顯示旺角星際城市有一對中年男女與一對年輕男女因碰撞問題爭執，其中戴綠帽的中年男子情緒激動，大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更說：「對唔住就走啦！躝啦！」嚇得黑衫男的女友尖叫。影片在網上引起廣泛討論，不少網民不值中年男女所作所為。



今日（13日）警方表示，昨日（12日）拘捕該名48歲男子，他涉嫌「普通襲擊」罪，已獲准保釋候查，案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。消防處回覆查詢時表示，確認有關片段中的綠衣男子為消防處屬員，他當時正值休班，事後由妻子主動前往警署報案。



警方表示，經調查顯示，被捕人及其妻子懷疑在7月11日於旺角山東街47號至51號一商場與一對男女因身體碰撞發生爭執，其間被捕人懷疑曾以手推撞該名男子。

消防處稱，確認有關片段中的綠衣男子為消防處屬員。據了解，該屬員休班期間與其妻子行經涉事地點時，疑因妻子被一名男子觸碰，繼而與對方發生爭執。事後，該屬員陪同妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查。經警方初步調查後，該屬員因涉嫌干犯刑事案件被捕。由於警方已對案件展開調查，消防處沒有其他資料補充。

處方重申，一直非常重視屬員的個人操守及紀律。若證實有屬員涉及違反紀律或不當行為，處方定必嚴肅處理，並按既定程序採取適當的跟進行動。

戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

旺角星際城市推撞爭執 中年男女推撞年輕情侶逼道歉

有網民於上周六（11日）在IG發布影片，顯示旺角星際城市有一對中年男女與一對年輕男女因碰撞問題爭執，並標籤了「狂野大叔」、「郁手」。

影片長23秒，雙方正在扶手電梯出入口位置爭執，紫衫中年女子大聲表示：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」戴綠帽中年男子則手指指向身穿黑衫的年輕男子，並步步進逼，大喝：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」黑衫男以身體護着女友後退，女友被嚇到不斷尖叫。

綠帽大叔喝斥：躝啦！ 男以身護女友離開

這時紫衫女咆哮：「你講咗對唔住先啦！」黑衫男回應說：「對唔住。」但綠帽男隨即大力推黑衫男，並大聲喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男的女友再次被嚇到尖叫。雙方一度對峙，其後綠帽男再撞開黑衫男呼喝「走！」紫衫女附和說：「走啦！」最終黑衫男女離開。

戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

紫衫女咆哮命令「你講咗對唔住先啦！」，黑衫男回應「對唔住」，綠帽男隨即大力推黑衫男命令：「對唔住就走啦！躝啦！」（IG@ng_101229）

紫衫女咆哮命令「你講咗對唔住先啦！」，黑衫男回應「對唔住」，綠帽男隨即大力推黑衫男命令：「對唔住就走啦！躝啦！」（IG@ng_101229）

最終黑衫男女離開。（IG@ng_101229）

網民批中年男女離譜：恰細路真係好肉酸

相關片段在網絡引起廣泛討論，不少網民看過影片紛紛批評中年男女離譜:「憑咩叫人走？」、「兩公婆恃惡行兇，仲想打人，離譜」、「講還講唔好郁手郁腳。綠帽男以為自己好勁其實好X」、「仲塞住個扶手梯喎，幾冇公德心」、「大聲兇人唔一定啱晒，冇品冇教養冇內涵嘅人先會得把聲」、「恰細路真係好肉酸」、「咁樣推人，告唔告得普通襲擊？」、「郁手，報警」、「呢條片一定要推爆，擺明係普通襲擊」。

男方護女友舉動獲讚：呢個男仔跟得過

同時有大批網民讚黑衫男保護女友舉動，形容：「男仔好叻，一路護住女仔，好勇敢，呢個男仔跟得過」、「我都想講，打就肯定唔夠人打，不過都一直攬住個女仔，保護住佢，同埋冇還手，抵讚」、「四眼哥哥雖然冇還手，但係全程好明顯佢嘅姿勢都係護住個女仔」、「黑色衫男仔，保護女友，值得一讚」。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。