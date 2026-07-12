人多擠逼碰撞難免，但不應使用暴力。本港社交平台Instagram（IG）及Threads流傳影片，顯示旺角星際城市有1對中年男女與1對年輕男女因碰撞問題爭執，其中戴綠帽的中年男子目露兇光情緒激動，步步進逼質問「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」；年輕黑衣男道歉後，綠帽男仍未停止，多次推撞指罵黑衣男及女友，命令「對唔住就走啦！躝啦！」，嚇得黑衣男女友尖叫，黑衣男則一邊用身體護着女友一邊後退，最終在中年男女喝罵聲中離開。



影片引來網民熱議，紛紛批評中年男女離譜，「憑咩叫人走？」、「郁手，報警」、「大聲兇人唔一定啱晒，冇品冇教養冇內涵嘅人先會得把聲」、「恰細路真係好肉酸」。也有不少網民大讚黑衣男保護女友舉動，「男仔好叻，一路護住女仔，好勇敢，呢個男仔跟得過」、「值得一讚」。



《香港01》消息指出，戴綠帽男子任職消防員，他於7月12日由妻子陪同下到旺角警署自首。據知，他承認因懷疑年輕情侶的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在調查中，交由旺角警區刑事調查隊第八隊負責調查。



旺角星際城市有1對中年男女與1對年輕男女因碰撞問題爭執。（IG@ng_101229）

遇事爭執也不應動手！有網民於7月11日在IG發布影片，顯示旺角星際城市有1對中年男女與1對年輕男女因碰撞問題爭執，並標籤了「狂野大叔」、「郁手」。

旺角星際城市推撞爭執！中年男女推撞年輕情侶逼道歉

影片長23秒，雙方正在扶手電梯出入口位置爭執，紫衣中年女子大聲表示「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」，戴綠帽中年男子則手指指向黑衣年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。黑衣男以身體護着女友後退，女友被嚇到不斷尖叫。

戴綠帽中年男子手指指向黑衣年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

戴綠帽中年男子手指指向黑衣年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

戴綠帽中年男子手指指向黑衣年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

綠帽大叔喝斥：躝啦！ 男以身護女友離開

這時紫衣女咆哮命令「你講咗對唔住先啦！」，黑衣男回應「對唔住」，綠帽男隨即大力推黑衣男命令「對唔住就走啦！躝啦！」，黑衣男女友再次被嚇到尖叫。雙方對峙，綠帽男再撞開黑衣男呼喝「走！」，紫衣女亦咆哮「走啦！」，最終黑衣男女離開。

紫衣女咆哮命令「你講咗對唔住先啦！」，黑衣男回應「對唔住」，綠帽男隨即大力推黑衣男命令：「對唔住就走啦！躝啦！」（IG@ng_101229）

紫衣女咆哮命令「你講咗對唔住先啦！」，黑衣男回應「對唔住」，綠帽男隨即大力推黑衣男命令：「對唔住就走啦！躝啦！」（IG@ng_101229）

最終黑衣男女離開。（IG@ng_101229）

網民批中年男女離譜：恰細路真係好肉酸

網民看過影片紛紛批評中年男女離譜，「憑咩叫人走？」、「兩公婆恃惡行兇，仲想打人，離譜」、「講還講唔好郁手郁腳。綠帽男以為自己好勁其實好X」、「仲塞住個扶手梯喎，幾冇公德心」、「大聲兇人唔一定啱晒，冇品冇教養冇內涵嘅人先會得把聲」、「恰細路真係好肉酸」、「咁樣推人，告唔告得普通襲擊？」、「郁手，報警」、「呢條片一定要推爆，擺明係普通襲擊」。

男方護女友舉動獲讚：呢個男仔跟得過

亦有大批網民讚黑衣男保護女友舉動，「男仔好叻，一路護住女仔，好勇敢，呢個男仔跟得過」、「我都想講，打就肯定唔夠人打，不過都一直攬住個女仔，保護住佢，同埋冇還手，抵讚」、「四眼哥哥雖然冇還手，但係全程好明顯佢嘅姿勢都係護住個女仔」、「黑色衫男仔，保護女友，值得一讚」。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（IG@ng_101229）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

+ 1

大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。