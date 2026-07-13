東涌男工猝斃｜死者為公屋地盤雜工　房屋署：要求承建商協助家屬

今日（13日）大嶼山東涌一個地盤內，有一名姓李（62歲）男工人暈倒昏迷，送院搶救後不治。房屋署回覆《香港01》查詢表示，事發地點位於東涌第133B區公營房屋發展地基地盤，死者為地盤分判商的雜項工人，事發前並無不適；他午膳後再外出工作，為樁帽進行工程，其間突然暈倒不治。署方稱，對工友的離世深感難過，向死者家屬致以深切慰問，並要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。



救護員將傷者送往北大嶼山醫院搶救，惜最終不治。

房屋署指，事發地點位於東涌第133B區公營房屋發展地基地盤。據了解，涉事工人為地盤分判商的雜項工人，事發前並無不適情況，當時工人在下午1時午飯休息完後，再出外工作，正在為樁帽進行工程，約在下午1時20分，突然不適暈倒，不省人事。當時現場的施工情況正常，並未有任何意外事故。事件發生後，地盤人員已即時召喚救護車，將工友送院，可惜工友其後到達醫院急救後，證實不治。

署方強調，房委會一向不遺餘力保障工人在工作期間的職業安全與健康。在此工程項目中，已實施多項措施，以緩解工人在酷熱環境下工作，例如設置空調休息室、提供電風扇、瓶裝飲用水、遮陽傘及遮蔽設施等裝備。承建商在地盤亦設立關愛站，為工人提供簡單的身體檢查，從而提升他們對自身健康狀況的關注意識。

房屋署稱，雖然事件並無明顯的工傷意外跡象，但署方已要求承建商提交詳細的調查報告，並加強安全與健康管理措施，以防類似事故再次發生。同時，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。

房屋署表示，對工友的離世深感難過，並向死者家屬致以深切慰問。（資料圖片）

工業傷亡權益會（工權會）表示，據了解，事主姓李，午膳後離開處所時暈倒。會方對此深難過，職員已趕往醫院跟進事件，向家屬提供適切協助。事故原因仍有待調查，未知是否與天氣相關。惟近日天氣酷熱，酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告今早起生效，今日中午時分香港普遍地區氣溫達31度或以上，其中赤鱲角氣溫高達33度。

工權會呼籲，所有戶外工作者需定時補充水分，如工作期間感到頭暈、頭痛、心跳加速、噁心或極度疲倦，應立刻停止工作，到陰涼處休息，如有需要必須盡快求醫。另外，僱主必須嚴格執行暑熱工作指引，按警告級別安排工友定時休息，並提供充足的防暑物資，包括清涼飲用水、遮蔭棚、強力風扇或便攜式冷風機。

事發今日（13日）下午1時15分，一名男工人於東涌一個地盤內暈倒，其同事見狀後大驚報警求助。救援人員接報到場，發現姓李（62歲）事主陷入昏迷，立即由救護車將他送往北大嶼山醫院搶救。惟延至下午2時52分證實不治。警方正調查事件起因。據了解，李男為風煤工人。