東涌公屋地盤62歲男工暈倒　昏迷送院搶救後不治

東涌一地盤有工人暈倒猝死。今日（13日）下午1時15分，一名男工人於東涌第133B區公屋地盤內暈倒，其同事見狀後大驚報警求助。



救援人員接報到場，發現姓李（62歲）事主陷入昏迷，立即由救護車將他送往北大嶼山醫院搶救。惟延至下午2時52分證實不治。警方正調查事件起因。據了解，李男為地盤雜工。

救護員將傷者送往北大嶼山醫院搶救，惜最終不治。

工業傷亡權益會（工權會）表示，據了解，事主姓李，午膳後離開處所時暈倒。會方對此深難過，職員已趕往醫院跟進事件，向家屬提供適切協助。事故原因仍有待調查，未知是否與天氣相關。惟近日天氣酷熱，酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告今早起生效，今日中午時分香港普遍地區氣溫達31度或以上，其中赤鱲角氣溫高達33度。

工權會呼籲，所有戶外工作者需定時補充水分，如工作期間感到頭暈、頭痛、心跳加速、噁心或極度疲倦，應立刻停止工作，到陰涼處休息，如有需要必須盡快求醫。另外，僱主必須嚴格執行暑熱工作指引，按警告級別安排工友定時休息，並提供充足的防暑物資，包括清涼飲用水、遮蔭棚、強力風扇或便攜式冷風機。

房屋署證實，事主為東涌第133B區公營房屋發展地基地盤分判商的雜項工人，年約63歲，事發前沒有不適；他午膳休息後再開工，下午1時許為樁帽進行工程期間突不適暈倒，送院後不治。

署方強調事發時現場施工情況正常，並未有任何意外事故。房屋署已要求承建商提交詳細的調查報告，並加強安全與健康管理措施，以防類似事故再次發生。同時，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家屬提供一切必要的協助。