北區醫院擴建地盤男工疑從梯墮下　手腳受傷送院

北區醫院擴建地盤發生工業意外。今晚（13日）約7時32分，警方接報指，一名男工人在保建路9號一地盤受傷。救援人員趕至，發現事主手腳骨折，幸仍清醒，將他送到北區醫院治理。據了解，事主年約30多歲，懷疑從約2米高的梯上墮下受傷。



有工人指，事發時地盤氣溫酷熱，不排除涉事工人中暑暈眩，故從梯上墮下。警方正調查事故起因。



《香港01》正就事件向醫院管理局查詢。

事主突從梯上墮下受傷，救護員正為其進行急救。(讀者提供圖片)

北區醫院擴建地盤有工人疑從梯墮下受傷送院。（王譯揚攝）

北區醫院擴建地盤有工人疑從梯墮下受傷，被送到北區醫院治理。（王譯揚攝）

翻查資料，北區醫院擴建地盤4日前（9日）亦曾發生意外，當日下午2時許，地盤吊運物件時，一個石屎模具平台突然翻側，多名工人駐足圍觀，幸意外無釀傷亡。北區醫院當日回覆《香港01》查詢指，初步懷疑地盤有天秤的吊運鏈條卡住平台導致意外，總承建商已即時圍封有關範圍及暫停天秤運作；勞工處則指知悉事件，並已即時派員到現場了解及跟進。

7月9日北區醫院擴建地盤吊運物件，一個石屎模具平台突然翻側，事件中無人受傷；初步懷疑，地盤其中天秤的吊運鏈條卡住平台導致意外。（讀者提供）

翻查資料，北區醫院擴建計劃的工程共分三個階段進行，即籌備工作、工地平整及地基工程，以及主要工程，其中包括興建一座新急症大樓；翻新、改建和加建現有的醫院大樓；以及進行相關的內部道路工程、外部工程和環境美化工程。籌備工作已在2019年12月開展，而工地平整及地基工程已於2021年7月開展並於2024年12月完成。主要工程合約亦已於2024年9月展開。