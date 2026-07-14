大麻花塞入芒果乾紫菜包裝袋偷運抵港　海關拘內地漢檢$130萬貨

海關在機場偵破一宗航空入境旅客販毒案。關員昨日（13日）為一名54歲內地男旅客清關時，在其手提行李箱及手提袋中，發現7公斤懷疑大麻花，市值約130萬元。該批大麻花偽裝成食品，海關提供的照片顯示，關員拆開聲稱為芒果乾和紫菜的包裝袋後，尋獲大麻花。



被捕男子已被控一項販運危險藥物罪。案件於明日（15日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在機場為一名抵港內地男旅客清關時，在其手提行李箱及手提袋中，發現一批偽裝成食品的懷疑大麻花，估計市值約一百三十萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關在機場為一名抵港內地男旅客清關時，在其手提行李箱及手提袋中，發現一批偽裝成食品的懷疑大麻花，估計市值約一百三十萬元。關員拘捕該名男子。（海關提供）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。