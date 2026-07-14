警破交通碰瓷黨　14個月撞車123次呃逾百萬賠償金　兩青年被捕

警方昨日（13日）拘捕兩名「碰瓷黨」青年，分別為21歲及19歲本地男子，兩人涉嫌在去年5月至今年7月期間，製造123宗交通意外。警方指出，兩名疑犯專挑迴旋處、窄路彎位及切線盲點下手，趁有車轉線時加速衝撞，詐騙索取超過100萬的賠償金，當中有34日更是一日內撞兩次以上。



新界北總區重案組總督察譚子偉（左）及新界北總區交通部署理總督察姚卓倫（右）交代案件。（彭紹殷攝）

新界北總區刑事部總督察譚子偉透露，新界北總區交通部聯同刑事部探員，經過深入調查，發現由去年5月至今年7月，兩名青年涉及全港多區涉嫌123宗的交通意外案件。當中有34日，兩名疑犯在同一日內涉嫌兩單或以上交通案件。疑犯利用迴旋處、窄路彎位或切線盲點，刻意製造交通意外，從而向對方索取金錢賠償，賠償金額由4,000元至16,000元不等。

警方初步估計，兩名疑犯透過「碰瓷黨」交通意外手法，詐騙超過100萬元的港幣。兩人更會不時更換犯案車輛，嘗試逃避警方偵查。警方透過「銳眼計劃」閉路電視系統，發現兩名疑犯在犯案前，會駕駛車輛在作案地點徘徊尋找獵物。並多次趁有車轉線時，加速衝撞，在港九龍新界不同地點，刻意製造交通意外，再向司機索取賠償。受害司機包括職業司機，例如的士司機、小巴司機等。

警方昨日（13日）早上突擊搜查兩名疑犯住所，成功以「串謀詐騙」及「危險駕駛」罪將兩人拘捕，兩名疑犯年齡為21歲及19歲本地男子，報稱為學生及無業，亦檢獲一輛懷疑涉案車輛。警方調查顯示，相信21歲被捕男子為主謀，負責招攬19歲被捕男子協助犯案。 兩名被捕人現正被扣留調查。

兩人於全港多區的迴旋處、窄路彎位及切線盲點，故意加速衝撞其他車輛，製造逾百宗車禍。（警方提供）

譚子偉指，兩人犯案手法非常純熟，多次故意製造交通意外，即使部分受害人，懷疑疑犯為故意發生碰撞，但因為出於內疚或避免麻煩，往往透過付款私下和解。他形容，兩人舉動為惡霸一般行為，不單觸犯法律，更對道路上其他使用者，構成莫大威脅，警方予以強烈譴責。

警方呼籲，串謀詐騙為非常嚴重罪行，一經定罪，最高監禁14年，市民切勿以身試法。另外，警方希望各位駕駛者保持警覺，謹慎駕駛；確保車內行車記錄儀（車Cam）運作正常。如遇到可疑事故，請立刻保存相關證據及影片，盡快報案，以便警方繼續跟進調查。