屯門連日「嚴打」非法電動可移動工具　警：全天候執法　不分日夜

屯門警區近日積極打擊非法使用電動可移動工具，近一周內三度在社交平台發文交代執法工作，引起市民熱議。屯門警區先後於本月10日、11日、13日發文，強調會全天候執法行動，不分日夜，無間斷打擊。行動中，屯門警區拘捕多名違法人士，並檢獲多部涉案電動可移動工具。



不少網民讚揚警方執法行動，直斥「啲友仔楂住飛嚟飛去，真係好危險」；亦有網民促請政府考慮立法規管。另有網民提到其他地區相關情況同樣嚴重，亦指違法的非華裔使用者人數眾多，希望警方關注。



屯門警區先後於本月10日、11日、13日發文，強調會全天候執法行動，不分日夜，無間斷打擊。（屯門警區Facebook）

本月10日，屯門警區發文，指會持續「嚴打」電動可移動工具，當日拘捕13名違法人士，並檢獲多架涉案電動可移動工具。本月11日，屯門警區於區內拘捕12名違法人士，檢獲多架電動單車。本月13日，屯門警區繼續執法及拘捕。

帖文中，屯門警區強調，將會全天候、不分日夜、無間斷「大大力」打擊非法使用電動可移動工具，並提醒市民非法使用電動可移動工具可面臨罰款及監禁刑罰，切勿以身試法，時刻注意道路安全。

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三篇帖文均獲過千網民點讚，更有不少人留言支持警方執法，「支持阿Sir執法，呢啲人不顧行人安危，衝衝衝」、「龍門居都有唔少，電雞、風火輪都有，尤其係夜晚，啲友仔楂住飛嚟飛去，真係好危險」、「無聲又開得快，過馬路完全唔停或慢駛，對路人真係好危險，尤其屯天長者多。」

另有網民提到全港18區均有違法使用電動可移動工具，情況猖獗，希望警方加強執法，「新蒲崗失控好多電動單車等住阿Sir執法」、「點解油尖旺警區電動單車完全是失控狀態」。翻查報道，新界北、新界南、西九龍總區，以及元朗警區、葵青警區、大埔警區、大嶼山警區、旺角警區等，近月都有執法。

至於網民提及應立法監管，甚至罰則應加重，「係咪罰則太輕呢？拉極都有，完全冇阻嚇作用咁既？」，當局原定於2023年下半年完成相關合法化規管修例工作，立法會今年2月曾討論，當時運輸及物流局局長陳美寶回應指，政府計劃今年內就規管安排諮詢立法會交通事務委員會，目標是立法容許在指定安全範圍內使用，並將推出產品認證機制，獲認證產品會貼上二維碼認證標籤，方便市民和執法人員辨識。

不過，本月初行政署向立法會提交更新的2026年度立法議程，其中新增《皇崗口岸港方口岸區條例草案》等數項草案。而由運物局負責的2026年道路交通（修訂）條例草案則被剔除，該修例目的是訂定電動可移動工具的規管架構。

警方重申，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具均屬違法，一經定罪除罰款外，更有機會被取消駕駛資格，呼籲市民切勿以身試法，保障其他道路使用者安全。