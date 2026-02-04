電動可移動工具合法化無影？陳美寶：今年諮詢　須貼二維碼認證

電動滑板車、電動單車等電動可移動工具，缺乏清晰法律監管規範，當局原定於2023年下半年完成相關合法化規管修例工作，至今仍未有明確時間表。新界北立法會議員譚鎮國今日（4日）就規管電動可移動工具提出口頭質詢，關注相關工具造成的安全隱患及立法時間。



運輸及物流局局長陳美寶回應指，政府計劃今年內就規管安排諮詢立法會交通事務委員會，目標是立法容許在指定安全範圍內使用，並將推出產品認證機制，獲認證產品會貼上二維碼認證標籤，方便市民和執法人員辨識。



多名議員關注立法前「空窗期」執法問題，民建聯立法會議員葉傲冬詢問會否立法設定時速不超過25公里及非法改裝限制。陳美寶指時速限制、重量、佩戴頭盔等規定均在考慮之列，後續亦會處理單車徑寬度、泊車及充電配套等議題。



譚鎮國將規管電動可移動工具形容為「社區炸彈」。（直播截圖）

獲認證電動可移動工具將貼二維碼標籤

陳美寶引述部門資料指出，涉及電動可移動工具的交通意外，2024年有3宗，2025年有8宗。至於火警事故，2024年及2025年分別有12宗及17宗，主要成因是電力故障，相關數字與前幾年相比大致平穩，且並未涉及致命意外。然而，因非法使用電動可移動工具被警方拘捕的人數有上升趨勢，由2024年的647人增至2025年的760人，反映有需要加強規管。

關於立法規管進度，陳美寶表示，運輸署正與香港生產力促進局參考不同地區做法，擬定一套產品認證機制，作為規管架構的核心。該機制將要求由認可機構評估各個型號的電動可移動工具是否符合技術規格與機電安全要求，獲認證產品會貼上二維碼認證標籤，方便市民和執法人員辨識。

今年內諮詢立法會交通事務委員會

她指，電池安全是認證重點，將要求根據內地及國際主要標準進行測試，包括過度充放電、短路、防熱及震動測試等，並探討納入更安全的半固態及固態電池。當局正模擬認證安排，邀請業界參與以優化制度。陳美寶表示，今年內將就立法建議諮詢立法會交通事務委員會。

運輸及物流局局長陳美寶計劃今年立法並推出規管安排，以容許在制定安全範圍使用電動可移動工具，提供有效短途出行方案，配合新發展區單車徑發展，成為個人綠色低碳出行另一個選擇。（直播截圖）

陳美寶：帶入升降機不影響消防安全

對於會否仿效內地部分城市禁止攜帶工具進入升降機，陳美寶指出，目前歐洲、新加坡等地並未就此立法。她強調，只要工具符合安全標準並經過認證，帶入室內（包括升降機）不會影響消防安全。在完成立法前，政府會加強公眾宣傳教育，並計劃與私人屋苑及公共屋邨商討，張貼清晰告示，讓市民不會誤墮法網。運輸署未來發出的實務守則亦會加入充電及使用電池的指引。

議員關注立法前「空窗期」執法

多名議員關注立法前的執法問題，其中譚鎮國指出近期發生數宗電池起火爆炸意外，形容如同「社區炸彈」，詢問如何在立法空窗期杜絕意外，例如房屋署可否規管禁止工具進入升降機。西久新動力立法會議員梁文廣詢問立法前會否提供執法指引。

陳美寶回應稱，未來會在行政與法律法規上作嚴謹規定，並加強執法與教育宣傳。對於選委界立法會議員黃錦輝提問會否利用科技如比例電視、人工智能影像或無人機輔助執法，陳美寶表示法例將清楚定義產品認證規定，方便警方執法，「我理解警方目前執法會多用科技，例如鏡頭、人工智能、無人機，加強執法效能」。

民建聯立法會議員葉傲冬則詢問會否立法設定時速不超過25公里的限制，以及將非法改裝列為刑事罪行。陳美寶回應指，時速限制、重量、佩戴頭盔等規定均在考慮之列，需平衡工具對其他道路使用者的影響，後續亦會處理單車徑寬度、泊車及充電配套等議題。