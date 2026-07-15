八旬婦著兩條褲腿纏逾千支私煙香園圍入境　遭海關拘捕　判囚兩月

海關表示，一名入境女旅客因管有未完稅香煙、及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（15日）在粉嶺裁判法院被判處監禁兩個月、及罰款2,000元。海關透露，人員於6月12日在香園圍邊境管制站，截查該名81歲抵港本地女旅客時，在其身上檢獲1,181支未完稅香煙，估計市值約5,300元，應課稅值約3,900元；關員遂拘捕該名旅客。



據海關提供圖片所見，涉案老婦被截獲時，疑穿上兩條褲。有人疑將多包香煙，纏在雙腿上並用一條緊身褲夾緊；再穿上一條鬆身褲以作遮掩。

老婦穿上緊身褲，將多包香煙纏在雙腿。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

老婦再於緊身褲外再穿一條鬆身褲，以遮掩「一舊舊」的香煙盒。（海關圖片）