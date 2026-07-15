國安處搜旺角2書店拘5人檢煽動書籍　警登留下書舍及田園書屋調查

繼深水埗「獵人書店」早前被警方國安處搜查後，再有獨立書店被查。消息稱，警方國安處人員及海關人員，今日（7月15日）採取聯合行動，搜查旺角兩間書店，合共有5人被捕，涉嫌「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」被帶署扣查，並檢走被指煽動書籍。



記者今午所見，有警員搜查位於旺角西洋菜南街、於昨日（7月14日）宣布將於下月底結業的「留下書舍」，帶走多箱疑為書藉的證物，並押走店內人士；而同在旺角的「田園書屋」，據知亦被便裝人員上門調查。



警員在旺角「留下書舍」拘捕一名女子，現場消息指她為「留下書舍」店員，被押走時戴上手銬。（左朗星攝）

「留下書舍」位於旺角西洋菜南街288號的唐樓單位，今日下午2時《香港01》記者到場視察，發現地下梯間已被封鎖，非住客不能進入；而唐4樓的留下書舍亮着燈。據了解，警方便裝調查人員正在內調查。大約下午3時，有工人送貨到上址大廈期間，亦被便裝警員搜查，隨後獲放行。至傍晚近6時，警員帶走一名書店職員，以及大量證物。

警方國安處搜查旺角「留下書舍」，帶走多箱證物。（左朗星攝）

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此外，位於西洋菜南街56號的「田園書屋」，據知今日下午時份亦有便衣警員上樓搜查，帶走一人及多箱證物。

田園書屋疑被警方國安處搜查。(梁偉權攝)

消息稱，香港海關早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現「具煽動意圖」的書籍。經調查後，警務處國家安全處與香港海關，在7月15日採取聯合行動，於旺角區搜查兩間店舖，拘捕3名女子（30歲至59歲）、及2名分別37及57歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」，並於現場檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍。

據了解，旺角「田園書屋」疑被警方國安處搜查，書店7月15日傍晚已落閘。（梁偉權攝）

據悉，警方調查顯示，該5名被捕人涉嫌於店舖內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括「煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨」。5名被捕人現正被扣留調查。

「留下書舍」被便裝警員搜查。（黃學潤攝）

「留下書舍」剛於昨日（14日）宣布，將在8月30日結業。留下書舍在社交媒體表示，觀乎整個香港的經濟狀況，悲觀地認為書店很難捱下去，並於近日連番風火前，已有結業想法。翻查資料，「留下書舍」由資深傳媒人岑蘊華及Kris等人共同創辦。