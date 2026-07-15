海關聯多部門大埔宣傳反私煙　向市民講解標籤制度分辨「白牌煙」

香港海關今日（15日）與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署，在大埔大元邨及富亨邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。 海關人員於屋邨範圍內巡查，向居民介紹海關打擊私煙的工作，並提醒居民未完稅煙草相關罪行的最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁7年；同時向屋邨保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。



海關指，關員向區議員、居民及香煙零售商販，介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期3個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關期望完稅標籤制度有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

關員與區議員向保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。（海關圖片）

海關會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關呼籲市民，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080、透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。

​根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。

海關等多個部門在大埔宣傳反私煙。（海關圖片）