霹靂可卡因藏飲管圖扮玫瑰花莖　警識破拘墨西哥男檢$100萬貨

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）根據情報分析及深入調查後，昨日（14日）在旺角西洋菜南街反毒品。行動中檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，總市值超過100萬元。探員拘捕一名37歲墨西哥籍男子，他稍後會被暫控一項「販運危險藥物」罪，並於後日（17日）早上於西九龍裁判法庭提堂。



警方搜查旺角西洋菜南街一單位，檢獲大批藏有懷疑霹靂可卡因的飲管。（警方提供）

警方在一西洋菜南街單位外，截查該名男子，在其身上發現一支藏有懷疑霹靂可卡因的飲管。人員其後搜查一個相信由該男子掌管的單位，並於單位內發現大量已被人剪斷花莖的玫瑰花，以及一批內藏懷疑霹靂可卡因的飲管。行動中共檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，分別藏於165支飲管內。

經調查後，相信販毒集團將毒品收藏在玫瑰花花莖內，透過貨運形式，從外地將毒品偷運入香港，其後於玫瑰花花莖內抽出毒品，供應本地毒品市場。

警方搜查旺角西洋菜南街一單位，檢獲大批藏有懷疑霹靂可卡因的飲管。（警方提供）

翻查資料，2024年亦有毒販以同類手法收藏可卡因，被警方識穿。警方毒品調查科人員於2024年7月20日，在葵涌葵秀路一座工業大廈截查兩名可疑男子，在他偷手持的紙皮箱內，發現多支偽裝成玫瑰花莖的綠色膠管，管內均藏有毒品。探員之後搜查兩男的單位，發現另一箱載滿懷疑可卡因的膠條，共約12公斤、市值3300萬元；地上還放有25箱玫瑰花。

2024年，警方偵破一宗以膠管假扮玫瑰花莖藏毒的案件，時任毒品調查科署理總督察羅啟賢陳述案情。（資料圖片/林振華攝）

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警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。