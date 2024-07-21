玫瑰花莖實為藏毒膠管　警葵涌工廈毒品倉拘2人　檢$3300萬可卡因

上周三（17日）開始警方毒品調查科展開掃毒行動，及至昨日（20日）搗破一個位於葵涌葵秀路一幢工業大廈內的毒品儲存倉庫，揭發毒販以偽裝成玫瑰花莖的膠管，暗藏大量可卡因毒品。



行動中，警員檢獲約42公斤懷疑可卡因，市值約3,300萬元，並以「販運危險藥物」罪拘捕兩名分別19及26歲本地男子，兩人正被扣查，明早（22日）在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科署理總督察羅啟賢陳述案情。（林振華攝）

毒品調查科署理總督察羅啟賢陳述案情指，毒品調查科人員經過情報分析及深入調查，昨日（20日）埋伏在葵涌葵秀路一座工業大廈的毒品儲存倉，警員於下午截查兩名由單位剛剛離開的可疑男子，在他們手持的紙皮箱內，發現多支偽裝成玫瑰花莖的綠色膠管，而裡面都藏有毒品。

毒販以膠管偽裝玫瑰花莖藏可卡因。（林振華攝）

警員隨即搜查兩名男子的單位，據悉單位面積約1,300呎大、營運約數天，在場有另一箱載滿懷疑可卡因的膠條，共約12公斤、市值3300萬元；地上還放有25箱玫瑰花。警員隨即以「販運危險藥物」拘捕2人。

玫瑰花莖實為藏毒膠管。（林振華攝）

警方相信，被捕2人為販毒集團管理倉庫，負責抽出藏在玫瑰花中的毒品。羅啟賢更形容2人為「爛頭卒」，連酬勞也沒收到。

玫瑰花莖實為藏毒膠管。（林振華攝）

警方表示，毒販別以為收藏毒品在合法貨物就可以暪天過海，同時譴責毒販知道上周四（18日）有人因毒落網仍目中無人販毒，知法犯法。同時提醒工廈業主出租單位前要留意租客身分及收入狀況，以免被利用。警方警告，販運危險藥物，最高可判終身監獄。

偽裝為玫瑰花的藏毒工具。（林振華攝）

玫瑰花莖實為藏毒膠管。（林振華攝）