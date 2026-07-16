跨部門油尖掃黃打擊黑工拘27人　包括1孟籍男用假資料登記送外賣

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員昨日（15日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，執法人員共拘捕24名內地女子、一名外籍女子及兩名非華裔男子，年齡介乎21歲至55歲，涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「串謀詐騙」被捕。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

據了解，涉案內地女子全部持雙程證到港，被捕外籍女子來自泰國，持有本港身份證，至於兩名涉案非華裔男子分別來自孟加拉和印度，持「行街紙」留港，當中該名孟加拉籍男子懷疑用虛假資料在外賣平台登記送外賣賺錢，涉嫌「串謀詐騙」等罪名被捕。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。