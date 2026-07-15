用傀儡戶口一周洗逾$300萬騙案黑錢　內地漢認罪判囚30月

一名現年53歲姓黃內地男子，承認利用傀儡戶口，清洗逾300萬元騙案犯罪得益。他承認控罪，今日（15日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名成立，判監30個月。



警方於2019年1月接獲一名受害人報案，指早前接獲假扮內地官員的騙徒來電，對方聲稱受害人分別違反不同法例，並多次要求受害人按指示把指定金額，轉賬至騙徒指定的本地銀行戶口，金額為每宗港幣10萬元至100萬元不等。

區域法院。（資料圖片/黃浩謙攝）

經調查後，涉及本案的姓黃內地男子於2025年4月17日入境香港時，被警方截獲及拘捕。他涉嫌利用一個傀儡戶口，於2018年12月12日至18日期間，處理約3,064,000元的犯罪得益。警方在拘捕同日，落案起訴他「洗黑錢」罪。

案件今日在區域法院提堂，被告承認控罪，被法庭裁定罪名成立。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重刑期25%，該名男子最終判處監禁30個月。

區域法院。（資料圖片/江麗盈攝）

由2023年10月至今，已經有超495人因租、借及出售戶口，被法庭就洗黑錢罪行定罪時被加重刑罰。刑期分別增加八之分之一至三分之一不等（2至18個月）。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方強調，「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。