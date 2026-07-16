暴雨警告｜渠務署緊急應變隊伍出動　處理240個水浸地點

天文台於今日（16日）早上先後發出紅色及黃色暴雨警告信號，至上午10時20分取消。其間渠務署緊急事故控制中心曾經啟動，並派遣90隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。



渠務署緊急應變隊伍已於青山公路荃灣段完成處理水浸。（下水水圖片）

渠務署Facebook專頁「下水水」稱，根據天文台最新天氣預測，渠務署已進行水浸風險評估，並密切監察高水浸風險位置。透過已安裝的內澇監測器，當感測到荃灣芙蓉山路路面出現積水時，立即派遣緊急應變隊伍協助清理。

截至上午10時20分，署方共確認4宗水浸個案，分別位於青山公路-荃灣段近華懋荃灣廣場 、青荃路近青衣港鐵站、荃灣芙蓉山路及元朗屏山塘坊村。經渠務署緊急應變隊伍的努力，已經完成清理其中3宗水浸個案，分別位於青山公路-荃灣段近華懋荃灣廣場 、青荃路近青衣港鐵站及荃灣芙蓉山路。署方現正全力處理另外1宗位於元朗屏山塘坊村水浸個案。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。

在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。如果市民發現排水設施淤塞或水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110 通知我們。渠務署會盡快派隊伍處理。