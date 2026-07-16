天氣｜今間中有驟雨及幾陣狂風雷暴　初時雨勢有時頗大　最高29度

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台指出，今早（7月16日）的驟雨為本港大部份地區帶來超過20毫米雨量。天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約29度；吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（17日）部份地區雨勢較大。周末至下周初仍有幾陣驟雨。



▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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圖為截至7月16日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月16日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

周末至下周初仍有幾陣驟雨

天文台指出，活躍西南氣流會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流逐漸減弱及高空反氣旋向西伸展，周末至下周初該區仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。高空反氣旋會在下周中後期覆蓋廣東地區，該區日間酷熱。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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下周中後期酷熱 大暑料達33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）仍大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。初時部份地區雨勢較大，最高30度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月16日凌晨02時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（18日）及下周日（19日）均大致多雲，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，其中周六初時驟雨較多。這兩天最低均28度，最高分別31及32度。

下周一（20日）及下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨，同介乎28至32度。下周三（22日）仍部份時間有陽光，局部地區有驟雨，至下周五（24日）均日間酷熱達33度。其中，下周四（23日）為二十四節氣「大暑」，與下周五（24日）均大致天晴。