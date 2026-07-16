海關搗破火炭工廈私煙倉拘兩內地男　檢市值$692萬貨擬轉運外國

海關昨日（15日）在火炭展開反私煙行動，搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約154萬支懷疑私煙，市值約692萬元，應課稅值約508萬元，拘捕兩名報稱任職司機及外賣員的內地男子。



海關相信，涉案工廈單位用作私煙貯存倉庫，並利用工業區繁忙物流活動作掩飾，以減低被發現機會。由於檢獲香煙並非本港常見牌子，海關不排除有人計劃重新包裝後轉運至煙草稅率較高地區牟利，正追查私煙來源及流向。兩人已被控一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件於明日（17日）在沙田裁判法院提堂。



案中共檢獲約 154萬支懷疑私煙，估計市值約 692萬元，應課稅值約 508萬元。（馮文傑攝）

兩名被捕人士分別為內地男子，報稱任職司機及外賣員。（梁偉權攝）

海關人員昨日（15日）下午突擊搜查一個位於火炭工業大廈單位，發現單位內存放大量紙皮箱。經點算後，人員共檢獲約 154萬支懷疑私煙。涉案香煙以多個紙皮箱包裝，部分紙皮箱已經打開，箱內可見大量香煙。

海關相信，涉案工業單位屬私煙集團一個儲存倉庫。有人懷疑利用工業大廈單位作掩飾，將大批私煙存放單位內。涉案地點位於火炭工業區，區內日間人流、車流同物流活動頻繁，海關相信，有人企圖利用工業區繁忙環境作掩飾，將私煙活動混雜於一般貨物搬運及商業活動之中，從而減低被發現機會。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組督察龔卓烽指，案中檢獲的香煙並非本港市面常見牌子。海關相信，有人計劃將該批香煙重新整理或包裝後，再轉運至其他煙草稅率較高的地區，以謀取更高非法利潤。據悉，海關相信有關私煙企圖運往澳洲等國家。

海關會繼續追查該批私煙的來源及去向。兩名被捕人士分別為內地男子，報稱任職司機及外賣員。海關已落案控告兩人一項「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於明日（17日）在沙田裁判法院提堂。

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。海關會繼續以全方位策略，嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、貯存、分銷及販賣私煙，以保障本港稅收。