美容院呃保險案｜消息稱其中一名被捕醫生　涉本年初撞車碰瓷黨案

警方昨日（15日）搗破一個利用醫學美容中心，進行保險詐騙犯罪集團，拘捕3男11女，年齡介乎19至69歲。被捕人當中包括2名美容中心職員、2名註冊醫生、3名保險從業員，同埋7名保險索償人。消息稱，其中一名被捕男醫生，亦涉及警方早前偵破的一宗「新型碰瓷」而被捕。



據了解，該名涉案男醫生姓謝，69歲，消息稱，有人在「撞車碰瓷」案被捕後，已更改其中英文名稱，只保留原有姓氏。

警方搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。（梁偉權攝）

警方今日（16日）召開記者會上表示，昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人。根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、濃瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等療程，並不屬於醫療保險保障範圍內。

該犯罪集團會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、濃瘡引流等手術，以騙取醫療保險。（警方提供）

警方於今年2月4日在記者會上透露，商業罪案調查科正檢視超過100宗可疑個案，發現其中一對本地夫婦，涉及22宗可疑申索個案，分別報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機或乘客，或被車撞到的路人，報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，最高一宗索償金額超過港幣30萬元。

警方檢視詳細文件後，發現兩人曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明；以及使用多張醫生證明，以獲取長期病假。警方亦發現，案中有醫生診所不約而同牽涉到幾十宗同類型的索償個案，懷疑有人串謀提供虛假檔案和資料，協助保險索償。

警方其後拘捕3男1女，包括一對本地夫婦（均37歲），男子報稱的士司機，女子則報稱為護士；其餘兩名被捕人為本地醫生（56及69歲）。