行李共藏$390萬大麻花　曼谷抵港兩男旅客涉販毒遭拘控

海關昨日（16日）在香港國際機場，偵破兩宗航空入境旅客販毒案，檢獲約21公斤懷疑大麻花，估計市值共約390萬元，並拘捕兩名男子。



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海關在抵港19歲馬來西亞籍男旅客的寄艙行李內檢獲懷疑大麻花。（海關提供）

涉案50歲中國籍及19歲馬來西亞籍男旅客，昨日均從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港。海關人員清關時，分別於他們的寄艙行李內，檢獲一批重約10公斤、估計市值約190萬元的懷疑大麻花，以及另一批重約11公斤、估計市值約200萬元的懷疑大麻花。

該兩名男子其後被捕，已各被控一項販運危險藥物罪，案件於明日（18日）在九龍城裁判法院提堂。

海關在抵港59歲中國籍男旅客的寄艙行李內檢獲懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。