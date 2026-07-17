警多區搗4毒品倉　檢逾$3050萬K仔可卡因冰毒等　拘3男包括兩旅客

警方毒品調查科昨日（16日）展開代號「捍衞者」反毒品行動，搗破位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺的4個毒品儲存倉，檢獲市值逾3,050萬元懷疑毒品，包括可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）、海洛英、冰毒及搖頭丸。部分毒品收藏於鞋盒內，警方相信販毒集團利用日常物品掩飾毒品。



行動中，警方拘捕3名男子，其中兩人以旅客身份入境香港，稍後將被暫控販運危險藥物罪，案件明日（18日）分別於東區、屯門及九龍城裁判法院提堂。



警方搗破位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺的4個毒品儲存倉，圖中為檢獲的海洛英。（彭紹殷攝）

經過深入調查，警方相信有販毒集團於全港不同地方，設立毒品儲存倉，試圖便利日後銷售。探員昨日（16日）針對性打擊位於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺的4個毒品儲存倉。

4個毒品儲存倉分別位於旅館房間、住宅、工業大廈及村屋內。行動中，警方一共檢獲24公斤懷疑可卡因、18公斤懷疑氯胺酮、2.2公斤懷疑海洛英、1公斤懷疑冰毒，以及41,800粒搖頭丸。毒品市值超過3,050萬元。

毒品調查科行動組高級督察湯敬培指，檢獲的懷疑海洛英被藏於其中一個儲存倉的鞋盒內，相信販毒集團刻意利用日常物品以作掩飾，企圖增加警方調查及追查難度，最終仍被探員成功識破及檢獲。

毒品調查科行動組高級督察湯敬培交代案件。（彭紹殷攝）

被捕3名男子年齡介乎25至38歲，當中兩人以旅客身份入境香港。3名被捕人現正被警方扣查，稍後會被暫控販運危險藥物罪，明日（18日）將分別於東區、屯門以及九龍城裁判法院提堂。

警方呼籲市民，尤其是年輕人，切勿因一時貪念，受不法分子利誘而參與販毒活動。販毒集團往往利用年輕人或者外來人士充當販毒工具，一旦被捕，必須承擔嚴重刑事後果。

警方檢獲24公斤懷疑可卡因、18公斤懷疑氯胺酮、2.2公斤懷疑海洛英、1公斤懷疑冰毒及41,800粒懷疑搖頭丸。（彭紹殷攝）

「捍衞者」反毒品行動仍然持續。警方會繼續全力打擊毒品罪行，從源頭堵截毒品流入社區，守護青少年免受毒品禍害，保障市民安全。警方表示，會繼續追查涉案者，絕不姑息任何販毒活動。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰500萬元及終身監禁。