5中國籍遊客北海道自駕遭列車撞　消息：一人為東九龍交通部警員

5名中國籍遊客前日（16日）在日本北海道自駕遊期間，因故受困JR富良野線平交道上，被駛至列車撞到。事故令JR富良野線部分路段停駛逾3小時，影響約300名旅客的行程。消息指，自駕遊5人當中，一人為隸屬東九龍交通部的警員，他已被日本警方安排錄取口供及協助調查，料下周調查完成後將返港；駐當地的中國領事館亦有向當事人提供協助。



7月16日，北海道一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

入境處回覆《香港01》查詢表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐札幌總領事館（總領館）了解情況，並已按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館、當事人及其家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人及其家屬的意願提供可行的協助。

日本北海道熱門觀光景點富良野發生一宗撞擊事故。（日本電視台）

事發在日本時間7月16日下午約5時半，涉事載有5名中國籍遊客的白色小型租賃轎車，突然闖越平交道並停在路軌上，隨後遭駛至的區間列車撞擊。轎車上2男3女全部受傷送院，據當地傳媒報道，分別為一家四口及其友人，年齡介乎10多歲至50多歲。5人傷勢不嚴重，沒有生命危險；列車乘客及工作人員則沒有受傷。

據當地警方與JR北海道的初步調查，事發時轎車受困於平交道內無法移動，而列車按既定路線行駛，途經上富良野町的平交道時，煞車不及撞到轎車。

7月16日，北海道一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

入境處表示，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。