5名中國遊客北海道自駕　困鐵路平交道遭列車撞擊　300旅客受影響

16日，日本北海道發生列車與租賃轎車相撞事故。一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車，因故受困JR富良野線平交道上，隨後與列車相撞，轎車上5人受傷送醫無生命危險。但事故造成JR富良野線部分路段停駛超過3小時，約300名旅客行程被影響。



一輛載有5名中國籍遊客的租賃轎車與一列與普通列車相撞，車上5人全數受傷送醫。（TBS NEWS）

據《日本新聞網》（NNN）報道，16日下午5時30分左右，一輛載有5名中國籍遊客的白色小型租賃轎車，突然闖越平交道並停在路軌上，隨後遭到迎面駛來的區間列車正面撞擊。

兩車撞擊導致轎車內5人全數受傷送醫，所幸傷勢不嚴重，而列車上的乘客與工作人員無人受傷。

報道指，轎車上5名中國遊客系一家四口及其朋友，分別是2名男性及3名女性，年齡介乎10多歲至50多歲。

日本北海道熱門觀光景點富良野發生一宗撞擊事故。（日本電視台）

一輛白色小型廂型車在平交道內與列車發生碰撞。（日本電視台）

據當地警方與JR北海道的初步調查，事發時轎車受困於平交道內無法移動，而列車正依既定路線行駛，在行經上富良野町的平交道時，煞車不及直接迎面撞上。

這宗撞擊事故使JR富良野線部分路段被迫暫停行駛，停駛時間累計超過3個小時，導致當天約有300名旅客的既定行程因此受到延誤。

目前，日本警方正針對租賃車因何種原因受困及滯留在平交道鐵軌內，展開詳細調查。