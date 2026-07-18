新界南警反罪惡巡娛樂場所設路障查車　兩日拘85人檢毒品賭具

新界南總區行動部、刑事部、交通部及無人機隊，聯同沙田警區、葵青警區、荃灣警區、大嶼山警區及機場警區，一連兩日（17至18日）凌晨，進行代號「熾風」的反罪惡行動，於暑假前重點打擊新界南總區內的罪惡活動和涉及使用車輛的罪案。



警方在區內多個策略性地點設置路障，截查可疑車輛；同時巡查多間酒吧、遊戲機中心及其他目標處所。行動中，警方共拘捕85人，分別涉及非法收受賭注、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、酒後駕駛、管有第一部毒藥、管有危險藥物、聘用非法勞工及違反逗留條件等罪行。



警方拘捕85人，涉嫌多宗罪行。（警方提供）

被捕人當中，包括49男29女本地人、2男2女內地人（全部均持雙程證抵港），以及3名印度裔男子（分別持香港身份證、「行街紙」及護照），年齡介乎16至87歲。

行動中，警方共檢獲超過7萬元賭款、大量賭博工具（包括釣魚機及麻雀枱），以及超過2萬粒懷疑第一部毒藥、包括俗稱「白瓜子」的佐匹克隆，和少量大麻花。

警方重申，酒後駕駛為妄顧道路使用者的安全的行為，屬於非常嚴重的罪行。一旦干犯，除了會遭到扣分或停牌，最高可被罰款2.5萬元及監禁3年，駕駛資格亦會被取消。

另外，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁3個月。任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。至於經營賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年；後者首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

由於案件同時涉及含有大麻的產品，警方特別提醒市民，尤其是青少年，任何含有大麻素或大麻的產品，均屬於香港法例第134章《危險藥物條例》管控的危險藥物。管有危險藥物是極其嚴重的罪行，最高可被判監禁7年及罰款100萬港元，市民切勿以身試法。香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》訂明非法售賣或管有第一部毒藥屬刑事罪行，最高罰則為監禁兩年及罰款10萬元。

警方將會針對相關的罪惡活動及涉及使用車輛的罪行持續執法，以打擊相關違法行為。