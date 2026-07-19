筲箕灣停水｜商戶斷水境況兩極　食肆嘆失五位數　士多狂賣20箱水

筲箕灣今早（19日）食水供應受阻，大批區內居民及商戶大受影響。由於正值周末假日，飲食業首當其衝，不少食肆因缺乏食水而被迫暫停營業，水務署雖已緊急調派水車到場，但食肆基於衛生考量放棄取水，有負責人直言今日生意損失慘重；另一邊廂，由於居民急需食水應急，區內士多及便利店的樽裝水銷情激增，有店舖短短一個上午已賣出20箱水。



停水對食肆造成沉重打擊，今日區內不少餐廳被迫暫停營業。（蔡正邦攝）

對於用水需求極大的飲食業而言，停水無疑是致命打擊。區內一間咖啡店的負責人張先生大吐苦水，他表示今早9時返回店舖準備營業時，才驚覺已經無水供應。由於店內所有機器（包括咖啡機）均需要接駁水源運作，在缺乏食水的情況下「基本上無得做」。

被問到會否取用水務署安排的水車食水應急，張先生無奈拒絕。他解釋，作為一間專業的咖啡店，沖煮咖啡對水質的要求極高：「我哋啲水係一定要用到好乾淨嘅水先可以，所以我哋都無辦法。」

適逢星期日是飲食業最繁忙的時段，張先生坦言今日停水令店舖損失慘重，形容情況「好恐怖」，預計單日營業額損失必定高達五位數字。他又指，今日接獲許多街坊來電查詢是否營業，他也只能無奈告知街坊今日無法開檔。

張先生預計單日營業額損失必定高達五位數字。（蔡正邦攝）

餐廳苦等「驚喜」復水 安全理由拒在水車攞水

另一間受影響的餐廳，其職員官小姐表示，她早上10時許上班時已發現停水。該餐廳平時的營業時間為早上9時至晚上7時，她估計早上9時開舖時所用的已是「水尾」。

餐廳現時已暫停營業，但官小姐補充，其營業時間為朝九晚七，期望稍後時間會有「驚喜」，「如果有水咪繼續做」。與咖啡店負責人張先生一樣，官小姐亦表明不會取用水務署的水車，直言「都係安全啲啦，等有水先啦」。面對周末街外客較多的黃金時段，她對突如其來的停水感到十分無奈。

官小姐表明不會取用水務署的水車，直言：「都係安全啲啦，等有水先啦。」（蔡正邦攝）

居民蜂擁撲水 士多半日大賣20箱水

食肆因停水叫苦連天，但售賣樽裝水的士多卻顯得其門如市。有士多店職員透露，自今早停水至中午期間，店內的樽裝水銷量急升，短短一個上午已賣出約20箱水。

該職員指出，不少街坊前來「撲水」，而且每次都大手買入多支。由於家中無水可用，居民的日常起居大受影響，買水主要是為了解決最基本的生理需求：「佢哋無得刷牙、無水飲呢啲囉。」

士多店職員表示，短短一個上午已賣出約20箱水。（蔡正邦攝）

記者到東大街附近一間便利店視察，亦發現雪櫃內的大樽裝的食水已經售罄，只剩餘一些中型及小型的樽裝水。

東大街附近一間便利店，店內大樽裝的食水已經售罄。（蔡正邦攝）

水務署中午在Facebook專頁「滴惜仔」 表示，現時，東旭苑、耀東邨、明華大廈、峻峰花園、愛民街、工廠街、金華街、筲箕灣東大街、筲箕灣道及西灣河街一帶用戶的食水供應受影響。

署方已於以下地點設置水車，提供臨時食水：

1. 西灣河街近海澄街

2. ⁠金華街近電車總站

3. ⁠筲箕灣電站

4. ⁠愛賢街近愛東邨

5. ⁠愛賢街近愛蝶灣

大批居民正在排隊取水。（蔡正邦攝）

大批居民正在排隊取水。（蔡正邦攝）

筲箕灣居民正排隊取水。（Gabriel Kwan圖片）

水務署表示，除了已安排的5架水車，正陸續加派至少7架水車及100個水箱，並放置於受影響大廈附近，方便市民取水。署方亦已增派人手在現場協調並為市民提供即時協助，包括為食肆、其他商戶、及區內有需要的居民送上臨時食水，便利他們營業及減少對受影響市民帶來不便。水務署會繼續與東區民政處、當區區議員、關愛隊、房屋署及大廈管理處緊密聯繫，為有需要的居民、長者及商戶提供適切支援。

署方工程團隊正全力在附近一帶檢查喉管及進行測漏，務求在確定事故成因後，盡力進行緊急應變方案以縮小受影響範圍，並進行後續的維修工作。就事故為市民帶來不便，水務署表示深感抱歉。

水務署已安排水車到場提供食水。（Ivan Chan圖片）

水務署安排的水車抵達丘佐榮小學對開位置，有市自備水桶或容器到場排隊取水。此外，有街坊指筲箕灣有多間食肆因無食水供應，已暫停營業。