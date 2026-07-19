疑自製工具偷郵遞支票　塗改資料存傀儡戶口　涉款77萬警拘38歲男

警方表示，早前接獲多宗報案，有受害人稱其支票在郵遞途中被盜，部分失竊支票更被塗改，並被兌現至不明人士的戶口。經調查後發現，有人利用自製工具在九龍及新界區，偷竊載有支票的信件，再將支票的受款人資料塗改，然後存入多個傀儡戶口兌現。



警方前日（17日）採取行動，在葵青區一間酒店房拘捕一名涉案男子，他涉及30宗竄改支票的案件，涉款達77萬元。行動中，人員檢獲用作盜取信件及竄改支票的工具，以及一批懷疑經竄改的支票。



一名男子涉嫌利用自製工具偷竊載有支票的信件，再將支票的受款人資料塗改，然後存入多個傀儡戶口兌現，涉款達77萬元。警方經調查後採取拘捕行動，於葵青區一間酒店房內拘人。（資料圖片）

警方稱，於今年6月至7月接獲多宗求助，有事主報稱其支票在郵遞途中被盜，部分失竊支票更被塗改，並被兌現至不明人士的戶口。深水埗警區刑事部探員跟進調查，發現有人利用自製工具在九龍及新界區偷竊載有支票的信件，再將支票的受款人資料塗改，然後存入多個傀儡戶口兌現。

人員經深入調查後，於前日採取行動，在葵青區一間酒店房間內拘捕一名姓黃（38歲）男子，涉嫌「盜竊」及「串謀欺詐」，並在該酒店房間內檢獲用作盜取信件及竄改支票的工具，以及一批懷疑經竄改的支票。

該男子同時涉及30宗竄改支票的案件，涉款達77萬元，他已被暫控上述控罪，明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由深水埗警區重案組跟進。

一名男子涉嫌利用自製工具偷竊載有支票的信件，再將支票的受款人資料塗改，然後存入多個傀儡戶口兌現，涉款達77萬元。警方經調查後採取拘捕行動，於葵青區一間酒店房內拘人。（資料圖片）

警方呼籲，大廈管理處及保安應加強巡邏及監察信箱及大堂郵件擺放處，留意有否可疑人士徘徊或翻動信箱；市民亦應不時檢查寄出的郵件是否成功送達。如以郵遞方式寄送支票，而收件人長時間未有收到，應盡快致電銀行查詢，確認支票有否被他人兌現。

警方重申，「盜竊」及「串謀欺詐」均屬嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「盜竊」罪一經定罪，最高可被判處監禁10年；而根據第200章《刑事罪行條例》，「串謀欺詐」罪一經定罪，最高可被判處監禁14年。

警方提醒市民，切勿借出、出租或出售戶口予他人，包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等，如戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪；市民如發現戶口有任何不尋常交易，或懷疑被人利用作不法用途，應立即取消戶口及報警求助；如任何人協助他人處理來歷不明的金錢，亦有可能干犯「洗黑錢」罪行。

「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，根據香港法例，一經定罪最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方亦會就適合的「洗黑錢」案件向法庭申請加刑，市民切勿以身試法。