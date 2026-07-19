元朗公路電單車超載兩人　後座幼童不足8歲　警今晨拘非華裔司機

網上流傳兩張照片，顯示兩輛電單車分別在牛頭角和元朗超載，兩車的第三名乘客更均是幼童，其中牛頭角涉事電單車的幼童更沒有戴上頭盔。網民炮轟司機妄顧安全，直斥「想害死個小朋友！」警方證實，已於今晨（19日）拘捕元朗案件的男司機。



警方於今日（19日）表示，留意到網上相關相片後隨即展開調查，並於今早拘捕一名37歲非華裔（據悉為尼泊爾裔）男司機，他涉嫌「運載一名以上的電單車乘客」及「運載不足8歲的兒童電單車乘客」，現正被扣留調查。



警方嚴厲譴責此不負責任的駕駛行為，一旦發生意外，後果不堪設想。

元朗公路近博愛迴旋處，有電單車載了司機和兩名乘客，當中幼童由後座乘客以手扶抱；後座乘客亦攜著大小兩袋，孭著一個幼稚園書包。（Facebook香港鐵騎館）

昨日（18日）網上流傳兩張照片，拍攝位置相信是博愛醫院對開的元朗公路近博愛迴旋處。相中電單車在道路上行駛時，車上共載有兩名成年人，中間坐著一名頭戴粉紅色頭盔的幼童，由後座乘客以手扶抱。後座乘客亦攜著大小兩袋、再孭著一個幼稚園書包。網民批評有關舉動「十分危險」，是「攞家人條命較飛」，籲「別害了其他道路使用者」。

另一張照片可見，在牛頭角道及振華道交界被拍下的一輛綿羊仔電單車，正停在路口等候交通燈時，從照片可見，司機及後座乘客均佩戴頭盔，而幼童則由後座乘客抱在懷中，未見佩戴頭盔。

相片引起網民熱議，怒斥「有冇搞錯、如今竟拿孩子條命在馬路上玩雜技的父母嗎？人命關天呀！」，「想害死個小朋友」 ，直言一旦遇上急煞車、急轉彎或發生交通意外，幼童恐面臨較高受傷風險，促請警方嚴厲執法，防止日後發生嚴重意外。

警方表示，昨日（18日）留意到網上流傳一張相片，顯示一名司機駕駛一輛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛時，該電單車上有多於一名乘客，而其中一名電單車乘客明顯為一名兒童。

新界北總區交通部調查組隨即調查及追查涉事司機，今日（19日）上午拘捕一名37歲非華裔男子，涉嫌其作為電單車的司機，「運載一名以上的電單車乘客」及「運載不足八歲的兒童電單車乘客」，他現正被扣留調查。據悉，被捕男子為尼泊爾裔，持有身份證。

警方呼籲，根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載一名以上的乘客；如該電單車裝配有側車，側車所載乘客人數，不得超過該側車固定座位數目。而在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足八歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。違者如屬首次被定罪，最高可被處罰款五千元及監禁三個月；如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，最高可被處罰款一萬元及監禁六個月，市民切勿以身試法。

同類事件過往多次發生，去年3月，有網民目擊，屯門鄉事會路114號近雅都花園對開馬路，一名身穿幼稚園校服、孭幼稚園書包的年幼女童，為電單車乘客，與司機兩人雖有戴頭盔，但身驅嬌小的女童只雙手環抱司機雙臂、雙腳岔開懸空，未能碰到腳踏或地上，情況驚險。