警上周搗4毒品倉拘3男　追查再擒20歲內地主腦　累檢逾$4000萬貨

警方毒品調查科上周四（16日）於銅鑼灣、葵涌、土瓜灣及粉嶺，搗破4個毒品儲存倉，檢獲市值逾3,050萬元懷疑毒品，並拘捕3名男子，其中兩人以旅客身份入境香港。部分毒品收藏於鞋盒內，警方相信販毒集團利用日常物品掩飾毒品。



警方今日（20日）表示，日前經調查鎖定販毒集團主腦，並於上周六（18日）突擊搜查其在上水區租住的一旅舍房間，搜出值逾1,020萬元懷疑海洛英。人員同日在機場區拘捕該名正準備離境的20歲內地男主腦，他涉嫌操控他人販毒，並從中收取得益。他將被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」，明日（21日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



行動中，人員於集團主腦租住的房間內，檢獲36磚共重約12.6公斤的懷疑海洛英，市值逾1,020萬元。（警方提供）

被捕20歲男子持雙程證。警方初步調查相信，他為給販毒集團主腦，涉嫌操控他人販毒，並從中收取販毒得益。警方相信今次行動已成功瓦解該販毒集團，並阻截該批毒品流入市面。

連同7月16日所檢獲的毒品，警方於一連串行動中合共檢獲約24公斤懷疑可卡因、約18公斤懷疑氯胺酮、約14.8公斤懷疑海洛英、約1公斤懷疑「冰」毒，以及逾4.18萬粒懷疑搖頭丸。檢獲的毒品總市值約4,080萬元。

警方會繼續進行代號為「捍衛者」的全港反毒品行動。警方強調，毒販切勿以為潛藏幕後、操控他人販毒便可逃避刑責。警方會不遺餘力，全方位打擊販毒集團及幕後主腦。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。法庭在判刑時，亦有機會將操控他人販毒視為加刑因素。警方呼籲市民切勿以身試法。

▼ 7月17日警方記者會 ▼

警多區搗4毒品倉 檢逾$3050萬K仔可卡因冰毒等 拘3男包括兩旅客

早前被捕3名男子年齡介乎25至38歲，當中兩人以旅客身份入境香港的內地人。3名被捕人被控販運危險藥物罪，上周六（18日）已分別於東區、屯門以及九龍城裁判法院提堂。