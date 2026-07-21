海關機場空郵中心檢33隻受管制瀕危活龜　約值$33萬　拘3名收件人

香港海關於本月13日，在香港國際機場空郵中心檢獲33隻受管制屬瀕危物種活龜，估計市值約33萬元，並拘捕3名郵包收件人，案件仍在調查中。



香港海關在香港國際機場空郵中心檢獲33隻受管制屬瀕危物種活龜。（政府新聞處圖片）

海關表示，當天根據風險評估，在檢查3個報稱載有聚酯纖維靠墊的入境郵包。經檢查後，於郵包內發現該批被塑膠包裹，並藏於襪子內的受管制屬瀕危物種活龜。

海關人員隨即採取監控遞送行動，並拘捕3名郵包收件人，包括1名37歲內地男子、1名47歲本地女子、及1名29歲本地男子，被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中。

海關指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

海關日前已截獲多宗非法進口受管制動物案件。本月16日，海關在香港國際機場檢獲36隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，以及8隻懷疑受管制屬瀕危物種的活蜥蜴，估計總市值約55萬元。兩男被捕；至本周一（20日），海關在落馬洲支線管制站偵破兩宗懷疑非法進口動物的案件，檢獲3隻懷疑非法進口活貓，估計市值共約36,000元，兩人被捕。

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