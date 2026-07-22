海關一連兩周放蛇打擊私煙　檢$59萬貨　拘11名零售店東主及職員

香港海關自7月12日至今日（22日）一連兩星期在全港多區多個香煙零售點打擊買賣私煙。行動中，海關拘捕5男6女，年齡介乎31歲至75歲，合共檢獲13萬支懷疑未完稅香煙，市值約59萬元，應貨稅值約43萬元。



行動中，海關合共檢獲13萬支懷疑未完稅香煙，市值約59萬元，應貨稅值約43萬元。（陳巧恩攝）

海關稅收罪案調查科調查主任蔡卓勳指，行動中，海關人員喬裝成顧客，在不同類型的香煙零售點，包括報檔、士多、辦館、雜貨店，以及流動小販檔假扮購買。

及後，人員在11個分別位於西灣河、油麻地、葵涌和沙頭角的零售點，發現有店舖涉嫌以低於稅價的價格出售香煙，於是拘捕涉事店舖東主和職員。海關行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

今次行動中，海關發現有部分零售店公然售賣私煙，亦有部分零售店會以較便宜價錢出售與完稅香煙包裝極為相似、附有法例規定的健康忠告的香煙（俗稱「白牌煙」）。 根據新修訂並在去年9月已經生效的《應貨稅品條例》，低於稅價的「白牌煙」除非證明已完稅，否則會被推定為未完稅香煙，亦即是私煙。

海關向香煙零售商作出呼籲，切勿出售來歷不明的香煙。對於來貨價低於法定稅價的香煙，必須提高警惕，以免負上刑責。

海關重申買賣私煙屬嚴重罪行，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。