海關一連兩日檢240萬支私煙值$1100萬　拘安排出貨男貨車司機

海關稅收罪案調查科人員於昨日及今日（20及21日），分別在青衣、元朗及上水一帶反私煙，搗破一個私煙出口轉運點，及兩個私煙儲存及分銷中心，共檢獲約240萬支未完稅香煙（私煙） ，市值約1,100萬元，應課稅值約800萬元，並拘捕一名報稱貨車司機的本地男子。



海關稅收罪案調查科人員在昨日及今日（20及21日）共檢獲約240萬支未完稅香煙 。（梁偉權攝）

海關人員昨晚（20日）於青衣一間物流倉庫內，截查一名正準備安排貨物出口的41歲本地男貨車司機，並隨即在倉庫內及涉案貨車內，搜獲約100萬支懷疑未完稅香煙，遂即時拘捕該名男子。

經過即時跟進調查後，海關人員在今日（21日）凌晨， 接連突擊搜查分別位於元朗及上水的兩個鐵皮倉庫，搗破兩個私煙儲存及分銷中心，並分別在兩個倉庫內檢獲約10萬支、及130萬支懷疑未完稅香煙。

海關人員在昨日（20日）於青衣一間物流倉庫及涉案貨車內，搜獲約100萬支懷疑未完稅香煙，並即時拘捕報稱貨車司機的41歲本地男子。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖指，不法分子故意選擇深夜時段，利用貨車運送私煙。他們為了掩人耳目，會在儲存倉內進行二次包裝，特意棄用傳統煙草外包裝，改用大小不一並印有各類紋身物資圖案的雜色紙箱，再將私煙偽裝成普通日常貨物，企圖模糊執法人員的視線。

私煙集團會將完成二次包裝的私煙，運送至新界較偏僻的微型物流倉庫，並將其混入正常的物流網絡，轉運出口至煙稅較高的海外地區，以獲取更高利潤。海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

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香港海關呼籲物流業界貨運代理及速遞公司需提高警覺，切勿接受或處理任何來歷不明的貨物，嚴防被不法分子利用並進行走私活動。

海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》 任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。