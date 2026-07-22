有片｜清水灣道九巴衝紅燈　九巴暫停車長駕駛職務　不排除解僱

網上流傳一段長約13秒「車Cam」影片，拍攝到7月19日晚上11時55分，一輛九巴在清水灣道近安秀道一個燈位衝紅燈，然後揚長而去。九巴回覆《香港01》查詢時表示，留意到相關影片後，已即時暫停涉事車長的駕駛職務。九巴續指，一向高度重視行車安全和良好駕駛行為，現正就事件展開全面調查，並會根據調查結果作出嚴肅跟進及相應處分，不排除作出解僱，以及採取其他適當跟進行動。



該段「車Cam」影片顯示拍攝為7月19日晚上11時55分，當時片主駕駛車輛沿清水灣道往彩虹方向行駛，途經安秀道一個燈位時，現場路面有道路工程，設有交通燈指揮交通，由於正值綠燈，所以片主的車輛繼續直駛，豈料對面線一輛雙層九巴疑衝紅燈轉右彎駛至，從片主的車頭位置右至左猛衝揚長而去。片主一邊煞車，一邊持續響號，帖主慨嘆「影唔到車牌」。幸好事件沒有釀成車禍，無人受傷。

影片引來網民熱議，有人直言：「可以照講返畀巴士公司」、「痴X線，車住成車客喎」、「應該係88號路線」、「有晒地點、時間同路線，起碼都要畀返個交代」、「真係建議樓主報警，可能會救咗好多人」、「睇片都嚇親」。據了解，警方暫時沒有接獲相關999舉報。

由於正值綠燈，所以「車Cam」車輛繼續直駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

一輛雙層九巴疑衝紅燈轉彎，從「車Cam」車輛車頭位置右至左猛衝揚長而去。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

一輛雙層九巴疑衝紅燈轉彎，從「車Cam」車輛車頭位置右至左猛衝揚長而去。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）