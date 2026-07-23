田廈路車房工傷｜男工捐車底檢查　遭塌下小巴壓心口亡　妻兒徬徨

天水圍田廈路一間車房本周二（21日）發生奪命工業意外，52歲姓梁汽車維修員「捐車底」檢查一輛私家小巴時，小巴疑突然塌下將他壓住；事主昏迷送院，經搶救後不治。死者是家中經濟支柱，非常顧家，工作即使再疲憊，放假也會和子女外出遊玩。家人指，涉事車房負責人，只是在醫院出現過，簡單述說當日事主被車輛壓住心口，之後再沒有聯絡，令家人徬徨無助。



死者與家人同住青衣區的公屋。（黃煦緻攝）

死者與妻子育有一子一女，兒子已經投身社會，女兒則仍修讀課程，一家人住在靑衣區的公屋單位。梁妻稱，丈夫做旅遊巴維修近30年，現在任職的公司早前由錦田搬到天水圍田廈路。

梁妻續稱，丈夫平時都要「捐車底」工作，有一定危險性，間中會受傷，她坦言對今次事故的詳情，並不太了解：「公司突然有人打嚟， 話我先生畀車壓親。我問佢傷邊度？佢話壓到心口，神智好迷糊。」她趕到醫院時見過對方，但之後再沒有聯絡了。

涉事小巴被拖走檢查。（陳巧恩攝）

涉事小巴被拖走檢查。（黃學潤攝）

梁妻續稱，由於路程遠，丈夫每日早出晚歸：「回來時都好攰，腰酸背痛。」不過女兒稱，父親無論怎忙怎累，也會與家人晚飯閒聊：「平時好早出門口返工，返嚟食飯同我哋傾計，咩都傾，去邊度玩呀、食呀！」一家人會抽空北上深圳消費。

死者為家中經濟支柱，梁妻黯然說：「佢好顧家，會帶啲小朋友出去，好顧屋企。」如今猝然離世，家人既難過又愕然，而警方及勞工處則表示調查中。

事發於本周二（21日）下午3時許，事主正為一輛28座小巴維修，當時小巴車尾被吊起。至3時45分左右，工友突然聽到巨響，查看下見小巴左後側塌下壓住事主，連忙報警求助。事主送到屯門醫院搶救，延至翌日（22日）清晨5時35分證實不治，案件列工業意外，由屯門警區雜項調查小隊及勞工處跟進。

傷者被送往屯門醫院救治，惜最終證實不治。（資料圖片）

職業安全健康局關注汽車維修工作安全，特別就車底維修提出要注意的事項：



當在汽車底下進行傳動、制動、轉向等系統的日常檢查及維修時，必須遵守正確的工作程序從而確保員工的安全。過往有多宗汽車維修業的傷亡事故涉及車底工作，所以須密切關注從事車底維修的工作安全事項。

（i）升起（唧高）汽車進行車底維修前須注意

1. 使用升降設備前，應先檢查該設備的動力傳動部份，如鋼續（戚也）、螺絲杆、齒輪組、或液壓系統等，操作是否處於正常狀況；

2. 汽車被升至合適的高度後，升降台應被鎖緊，以防止升降台实然下降，而當有汽車被升高時，其他汽車嚴禁在其下穿過；

3. 不應單靠使用‘千斤頂’去承托起車身，應利用車軸承托支架去承托車身量，還要留意地面是否平坦，在升起車身前應拉緊手掣和按入適當排檔（入前或後波檔），自動波箱車輛須按入P【泊車】檔，以防止車輛溜動；

4. 揀選合適的升降設備，不可超過其安全負載重量；

5. 升降設備必須定期由合資格檢驗員測試及檢驗，而設備也要有合適的保養維修，確保操作正常。

(ii)利用工作地槽進行車底維修

1. 工作地槽要裝配有安全的上落通道；

2. 注意工作地槽的安全情況，不應存有積水、油污、雜物等，並保持工作地方整潔、通道暢通；

3. 在坑槽兩旁邊緣塗上鮮明顏色的警告條，提醒駕駛者避免車輛行駛時過界而跌入坑內。

（iii） 提供足夠的照朋及工作空間

1. 為車底工作提供充足的燈光照明，例如使用手提電燈；

2. 車底與地面應保持一定的空間，方便進行維修工作。

（iv）使用手提工具，個人防護裝備及其他事項

1. 工作時留意工具尖銳的部份，不應向著他人和自己身體；

2. 工具須配備合適的握手位，例如螺絲起子（螺絲批）、手銼、手鍵等應要有手柄；

3. 工作時須佩戴合適的個人防護裝備，如：護眼罩、保護手套、工作服等；

4. 避免單獨留在車底工作，應尋求同事支援，以便迅速完成工作，或應付突發事件；

5. 留有長髮者須妥善束緊長髮和配戴帽子，以免意外地捲入機器中。