西灣河興祥大廈缺食水近3日　水務署為未有更迅速處理事件致歉

日前筲箕灣、西灣河因爆水管導致大範圍停水，雖然周一（20日）下午起該區陸續恢復供水，但西灣河興祥大廈居民自周日（19日）至周二（21日）早上兩日兩夜仍然未恢復食水供應。居民叫苦連天，形容「好似被人遺忘咗」。



水務署回覆《香港01》查詢指，周一傍晚接獲興祥大廈管理處反映供水水弱問題，尸翌日早上派員到場視察，發現部分高層單位的供水喉管有氣塞問題，另外又發現大廈的內部供水系統或有未經批准的改動，有機會導致大廈部分高層單位在用水高峰期時，有供水不穩的情況。署方就停水事件及未有更迅速地處理恢復供水後出現的情況，為受影響市民帶來不便深感抱歉。



涉事大廈管理處指昨日下午已聯絡水務署求助。（黃偉民攝）

水務署表示，署方於2026年7月20日傍晚約6時的用水高峰期收到興祥大廈管理處查詢，指大廈有住戶反映供水水弱問題。署方於2026年7月21日早上派員到該大廈視察，發現部分高層單位的供水喉管有氣塞問題（即在停水期間有空氣進入喉管，導致水流受阻、水壓變小），署方技術人員已於同日協助相關用戶處理此問題。

另外，署方在視察期間發現該大廈的內部供水系統或有未經批准的改動，有機會導致大廈部分高層單位在區域用水的高峰期有供水不穩的情況。署方會就此與管理公司保持密切溝通，適時提供專業的技術支援。

署方就今次停水事件及未有更迅速地處理興祥大廈在該區恢復供水後出現的情況，為受影響市民帶來不便深感抱歉。