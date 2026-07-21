西灣河興祥大廈水壓不足　中高層住戶兩日兩夜缺水：被人遺忘咗

筲箕灣、西灣河日前因爆水管導致大範圍停水，水務署宣布受影響樓宇自昨（20日）午起逐步回復食水供應。不過有西灣河興祥大廈的居民昨晚向《香港01》申訴，指大廈徹夜未有恢復供水。居民曾向水務署查詢，只獲署方回覆指今早（21日）會安排工程人員到場檢查，要求居民等多一晚。居民批評自19日下午起至今，連兩日兩夜無水可用，認為「咁樣其實好離譜」；另一名居民溫先生直言：「（興祥大廈）好似被人遺忘咗」，希望當局盡快處理。《香港01》正向水務署查詢。



涉事大廈管理處指昨日下午已聯絡水務署求助。（黃偉民攝）

《香港01》記者今早（21日）走訪涉事興祥大廈現場視察，了解後發現原來大廈水壓不足，供往天台水箱的食水流量極細，甚至無法填滿。大廈管理人員受訪時表示，一般情況下，若來水正常，天台水缸只需約3小時便能注滿，隨後會自動關閉水閥。惟現時來水極慢，水缸裝了3小時依然「水缸底得嗰少少水」，甚至徹夜仍未能裝滿。

他指大廈過往曾發生類似的水壓問題，當時水務署人員到場處理後，水壓及流速回復正常。現時大廈7樓以下單位供水正常，但8至19樓的住戶因水壓不足需要使用大廈水缸食水，故目前仍處於缺水狀態中。

昨午聯絡水務署 至今仍未有人員到場

管理員續指，昨晚5時許已致電水務署熱線反映，指大廈水壓嚴重不足。水務署當時回應稱會派員跟進處理，更囑咐大廈管理員今日帶領人員檢查水箱。然而，直到今早近10時，水務署人員仍未到場，大廈亦未收到任何通告或進一步通知。

居民批逾30小時仍無水：好似被人遺忘咗

現時大廈居民及管理員只能繼續等待水務署人員到場檢查及調校水壓，希望能盡快恢復正常供水，以解居民燃眉之急。

居民溫先生表示，周日（19日）箕灣停水，興祥大廈當日下午亦開始無水，當局昨日公布會逐步回復食水供應，他原以為很快會回復正常，豈料至今逾30多小時仍然無水，他直言：「好似被人遺忘咗。」希望當局盡快處理。