六旬婦放售銀包墮假廣告騙局　假客服引其4次轉賬　損失逾$240萬

警方於其社交媒體防騙專頁「CyberDefender 守網者」上透露，過去一周，警方共接獲近100宗網上購物騙案，總損失逾 $1,200萬港元。其中一名六旬退休婦人，原本打算在社交平台上放售銀包，卻遇上騙局，事主信以為真並分開4次轉賬，最終損失逾$240萬港元。



警方防騙專頁「CyberDefender 守網者﻿」透露，一名68歲退休婦人在網上賣銀包，卻被騙走240萬元。(CyberDefender 守網者﻿圖片)

事主起初在社交平台上點擊「二手高價回收」廣告後，隨即被轉至 WhatsApp與騙徒商討交易。騙徒跟事主聲稱，需透過「網上二手拍賣平台」收款，於是向事主傳送一個假冒該平台的釣魚連結，要求事主下載及註冊。

因事主不了解操作流程，騙徒便安排「假客服」逐步指導事主，並要求她輸入網上銀行資料，令她誤以為整個流程看似合理。

最後，騙徒向事主指需先繳付「註冊保證金」，並承諾在一小時內全數退回。事主信以為真並一日內分4次轉賬，最終一共損失逾$240萬港元。當她發現遲遲未有退款再聯絡對方時，對方早已失聯，令事主墮入騙局。

此外，警方透露在過去一周，共接獲近100宗網上購物騙案，總損失逾港幣1,200萬元。

警方透過「CyberDefender 守網者」提醒市民，﻿在社交平台見到買賣廣告要提高警覺。平台交易毋須透過陌生連結註冊或收款；「客服」要求輸入網上銀行資料或支付「保證金」，好大機會是騙局。警方續指，如有懷疑立即終止交易，並打開「防騙視伏 APP」查證。