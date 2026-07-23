涉網上投資騙案戶口清洗1,160萬港元　內地男洗黑錢罪成判囚4年

警方指，2024年7月，一名受害人誤墮「投資專家」騙局，於假網站投資虛擬貨幣，分次將2,900萬港元存入19個傀儡戶口，最終未能取回所謂投資得益或本金。



一名34歲內地男子因出借傀儡銀行戶口，協助詐騙集團清洗高達1,160萬元犯罪得益，於區域法院承認一項「洗黑錢」罪名。法庭應警方申請加刑，最終於今日（23日）判處被告監禁48個月。



區域法院。(黃浩謙攝)

警方於2024年7月分別接獲一名受害人報案，指一名自稱投資專家的騙徒，誘使其透過虛假網站或應用程式進行投資。

受害人於2024年2至6月期間，將資金按騙徒指示轉帳至多個本地銀行戶口，受害人總損失金額約2,900萬元，分次存入19個本地銀行傀儡戶口。他其後未能取回所謂的投資得益或本金,，更與騙徒失去聯絡，發現受騙遂報案。

新界北總區科技及財富罪案組馮達仁指，警方經調查後，2024年12月拘捕該名案發時32歲的內地男子，該名男子為涉案一個傀儡銀行戶口持有人，他懷疑利用其銀行戶口處理大約1,160萬元的犯罪得益。他其後被落案起訴一項「洗黑錢」罪。

新界北總區科技及財富罪案組馮達仁（左）及財富情報及調查科高級督察孫俊傑（右）交代案件。（警方提供）

案件今日在區域法院提堂，該名被捕男子承認控罪，被法院裁定罪名成立。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%的刑期，該名男子最終被判處監禁48個月。

財富情報及調查科孫俊傑指，由2023年10月至現時，已有516名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行，被定罪時加重刑罰，刑期分別增加8分之1至3分之1不等，由2個月至18個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。