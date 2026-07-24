葵涌的士爭執｜疑數次胸膛頂撞司機　與警爆粗互罵　醉酒乘客被捕

葵涌麗祖路今日（24日）凌晨有的士男乘客與司機爭執，演變成與警車開咪隔空爆粗對罵事件。片段於網上瘋傳，引起廣泛關注。案件初時列作「糾紛」處理，消息稱，警方經調查後，除涉事警員被即時調離崗位，涉案姓黃（61歲）男乘客今早約10時亦已被捕，相信他當時醉酒擾亂秩序，在麗祖路中央大聲叫囂、使用冒犯性語言侮辱司機及故意阻撓司機返回的士，他已獲准保釋。



網上瘋傳的3段影片可見，涉事的士男司機與男乘客爆發口角，乘客雙手放身後，數次以胸膛頂撞司機，揚言「我冇郁手呀」。另兩段影片則可見，該名乘客從後向駛離的警車爆粗辱罵，其後警車掉頭開咪廣播，亦以粗口「回敬」。據了解，事件涉及車資找續問題。

相關網上片段共有3段，其中一段是司機與乘客爭執，可見乘客怒氣沖沖、雙手放於身後高聲咆哮：「你報警吖！又話我行得慢，又咁又咁。」他期後疑多次以胸膛頂撞司機，卻攤開雙手說：「我冇郁手呀！」司機多次側身避開，但也有反擊撞上的畫面。

惟事件仍有下文，另外兩段影片分別可見，警車駛離現場之際，涉事男乘客從車後尾隨，爆粗大罵。當警車掉頭駛往落山方向時，一度減慢停下，並開咪廣播不停爆粗：「X頭，X你老母XXX」且重覆，該名乘客亦繼續「回敬」，雙方隔空對罵。影片結束。

涉事男乘客（左）與的士司機爭執。（網上影片截圖）

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現場為葵涌麗祖路3號對開。警方稱，今日（24日）凌晨約零時10分，有居民聽到樓下傳來爭執聲，懷疑有人打交，於是報警。警方到場接觸了38歲姓歐陽的士男司機及61歲姓黃男乘客，據悉二人疑因車資問題爭執。

據了解，黃男於深水埗大南街上車，到埗後用一張500元付車費，疑不滿司機找續時間太長，雙方爭執。警方確認事件中無人受傷，乘客亦已付清車費。

相關片段引發熱議，有人稱「其實個大叔係咪以為唔用手就唔算打咗人？」亦有人質疑警方的做法。據了解，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，警方即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。