有片｜葵涌的士爭執案　警車開咪與乘客爆粗互罵　涉事警調離崗位

葵涌麗祖路有的士男乘客與司機爭執，演變成與警車開咪隔空對罵，粗口橫飛。網上今日（24日）瘋傳3段事發時的影片，顯示涉事的士男司機與男乘客爆發口角，乘客雙手放身後，卻多次以胸膛頂撞司機，揚言「我冇郁手呀」。另兩段影片則可見，該名乘客從後向駛離的警車爆粗辱罵，其後警車掉頭開咪廣播，亦以粗口「回敬」。



據了解，事件涉及車資找贖問題，暫時無人被捕。相關片段則引發熱議，有人稱「其實個大叔係咪以為唔用手就唔算打咗人？」亦有人質疑警方的做法。據了解，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，警方即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。



涉事男乘客（左）與的士司機爭執。（網上影片截圖）

相關網上片段共有3段，其中一段是司機與乘客爭執，可見乘客怒氣沖沖、雙手放於身後高聲咆哮：「你報警吖！又話我行得慢，又咁又咁。」他其後多次以胸膛頂撞司機，卻攤開雙手說：「我冇郁手呀！」司機多次側身避開，但也有反擊撞上的畫面。

惟事件仍有下文，另外兩段影片分別可見，警車駛離現場之際，涉事男乘客從車後尾隨，爆粗大罵。當警車掉頭駛往落山方向時，一度減慢停下，並開咪廣播不停爆粗：「X頭，X你老母XXX」且重覆，該名乘客亦繼續「回敬」，雙方隔空對罵。影片結束。

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現場為葵涌麗祖路3號對開。警方稱，今日（24日）凌晨約零時10分，有居民聽到樓下傳來爭執聲，懷疑有人打交，於是報警。警方到場接觸了38歲姓歐陽的士男司機及61歲姓黃男乘客，據悉二人疑因車資問題爭執。

據了解，黃男於深水埗大南街上車，到埗後用一張500元付車費，疑不滿司機找贖時間太長，雙方爭執。警方確認事件中無人受傷，乘客亦已付清車費，案件列作「糾紛」處理。