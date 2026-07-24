兩日兩馬騮闖港鐵路軌｜漁護署：捕獲兩雄性獼猴　將絕育再野放

連續兩日有馬騮闖入港鐵路軌，導致車務狀況受阻。漁農自然護理署表示，漁護署人員於昨日（23日）及今日（24日），經港鐵及警方轉介後，分別於牛頭角站附近及荃灣站，共捕獲兩隻成年雄性獼猴。經獸醫評估後，會為牠們絕育，並於合適的郊野公園野放。



漁護署人員今日（7月24日）上午接獲港鐵及警方轉介，指荃灣港鐵站有猴子出沒。人員到場後發現一隻猴子，並以捕獸網將其捕獲。該猴子為成年雄性獼猴，體長約45厘米。

此外，漁護署於昨日（7月23日）早上分別接獲港鐵職員及警方報告，指有猴子先後在九龍灣港鐵站及牛頭角港鐵站出沒，署方隨即派員到場跟進，惟人員抵達前，該猴子已離開現場。同日下午，漁護署接獲警方轉介，指牛頭角港鐵站附近一屋苑有猴子出沒，署方人員到場，發現一隻猴子並使用捕猴器將其捕獲。該猴子為成年雄性獼猴，體長約60厘米。

牛頭角站附近有馬騮在路軌旁的圍欄上走動。（讀者提供）

經漁護署初步調查後，相信兩宗事件中的猴子，均是由鄰近的郊野地區進入市區範圍。署方表示，被捕獲的猴子已被送往動物管理中心觀察，如經獸醫評估後確認猴子適宜野外放生，會為牠們絕育，並於合適的郊野公園野放。

馬騮在路軌旁的圍欄上走動。（讀者提供）

漁護署續指，會繼續監察相關地點猴子出沒情況，如有需要會採取適當跟進行動。此外，署方一直採取多管齊下的措施管理猴子，包括處理猴子滋擾、替猴子絕育以控制其數量、定期監察猴子數量，以及進行公眾教育，提醒市民切勿餵飼野生動物。

警方在牛頭角站了解情況。

漁護署提醒市民當遇上猴子時，應保持冷靜，並注意下列事項：

-切勿餵飼猴子

-切勿向猴子拋擲食物或物件

-切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為

-切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措

-切勿走近或接觸猴子，應與牠們保持距離

此外，如市民曾接觸猴子或其排泄物，請立即用梘液和清水徹底洗手。如被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口並立即求醫。市民如受猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進。如情況緊急，應立刻致電999報警求助。