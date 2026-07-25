海關機場偵破2宗旅客販毒案　檢近$180萬大麻花　3男女被捕

海關表示，昨日（本周五/7月24日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲共約9.5公斤懷疑大麻花，估計市值近180萬元，並拘捕3人。



圖為第一宗販毒案證物，海關在零食包裝裏檢獲一批重約4.5公斤、估計市值約84萬元的懷疑大麻花。（海關提供）

首宗案件涉及兩名年齡為38歲及39歲的內地男旅客。兩人當日由泰國曼谷飛抵本港，關員為他們清關期間，在其中一個手提行李內的零食包裝裏檢獲一批重約4.5公斤、估計市值約84萬元的懷疑大麻花，於是拘捕他們。

圖為第一宗販毒案證物，海關在零食包裝裏檢獲一批重約4.5公斤、估計市值約84萬元的懷疑大麻花。（海關提供）

第二宗案件中，一名56歲台灣女旅客當日由泰國曼谷飛抵本港，關員清關時，在其寄倉行李內發現重約5公斤的懷疑大麻花，估計市值約93萬元，該名女子隨即被拘捕。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為第二宗販毒案證物，海關發現重約5公斤的懷疑大麻花，估計市值約93萬元。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。